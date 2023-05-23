«Танки из военторга». Троллинг Подоляка по поводу событий в «БНР» вызвал у российских пропагандистов настоящую истерику — видео

23 мая, 13:42
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Скабеевой шутки Подоляка почему-то не понравились (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

Скабеевой шутки Подоляка почему-то не понравились (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

Прорыв российских добровольцев в Белгородской области и захват нескольких населенных пунктов привел к полнейшей растерянность кремлевских пропагандистов, которые без соответствующих «методичек» не могли понять, как все это объяснять гражданам РФ.

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Еще больше ситуацию для них усугубили издевательства со стороны советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Комментируя события в районе Грайворона, он заявил, что участие в рейде принимают исключительно россияне, украинская армия не имеет к этому никакого отношения, а танки и другую бронетехнику они приобрели в «военторге».

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Троллинг Подоляка спровоцировал настоящую истерику на федеральных каналах, хотя в 2014 году они сами использовали такое объяснение появлению у прокремлевских сепаратистов оружия и бронетехники, отрицая причастность ВС РФ к захвату Крыма и части территорий Донбасса.

https://twitter.com/ElectricReborn/status/1660931926310506497
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Белгородская область Троллинг Российская пропаганда Михаил Подоляк Ольга Скабеева Война России против Украины

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