«Танки из военторга». Троллинг Подоляка по поводу событий в «БНР» вызвал у российских пропагандистов настоящую истерику — видео 23 мая, 13:42 Скабеевой шутки Подоляка почему-то не понравились (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

Прорыв российских добровольцев в Белгородской области и захват нескольких населенных пунктов привел к полнейшей растерянность кремлевских пропагандистов, которые без соответствующих «методичек» не могли понять, как все это объяснять гражданам РФ.

Еще больше ситуацию для них усугубили издевательства со стороны советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Комментируя события в районе Грайворона, он заявил, что участие в рейде принимают исключительно россияне, украинская армия не имеет к этому никакого отношения, а танки и другую бронетехнику они приобрели в «военторге».

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Троллинг Подоляка спровоцировал настоящую истерику на федеральных каналах, хотя в 2014 году они сами использовали такое объяснение появлению у прокремлевских сепаратистов оружия и бронетехники, отрицая причастность ВС РФ к захвату Крыма и части территорий Донбасса.