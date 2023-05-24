«Состояние истерическое». После рейда в «БНР» Скабеева уже считает, что для Украины нет ничего невозможного — видео 24 мая, 13:06 Скабеева констатирует, что еще недавно рейды на территорию РФ казались невозможными (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Стремительно растущие возможности украинской армии настолько деморализуют кремлевских глашатаев, что они уже просто не знают, как успокаиватьне то что население РФ, а даже самих себя.

Более того, пропагандистка Ольга Скабеева уже и сама разводит панику, предупреждая своих зрителей, что в будущем у ВСУ и вовсе может появиться ядерное оружие.

По ее словам, после дерзкого рейда проукраинских отрядов российских добровольцев в Белгородской области состояние гражданского общества в РФ сейчас близко к «истерическому».

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В ответ на это один из военных экспертов Скабеевой решил ее успокоить, заверив, что ядерного оружия Украине никто не даст.

«Обстановка по некоторым вопросам накалилась настолько, что все-таки есть необходимость в некоем ушате холодной воды. Первое, по поводу передачи ядерного оружия Украине. Сразу подводим черту — этого не может быть, поскольку не может быть никогда. И даже рассматривать это в качестве версии, ну, абсолютно не стоит», — заявил он, пытаясь развеять панику.

В свою очередь пропагандистка отметила, что о других вооружениях, которыми Украина либо уже обладает, либо ожидает в ближайшие месяцы, в РФ ранее говорили точно так же.

«А истребители могут быть? А танки? А Хаймарсы? А дальнобойная артиллерия? А Стормшедоу? Все казалось невозможным. Так же, как и атака на Белгородскую область. Тоже казалась невозможной еще позавчера», — констатировала Скабеева.