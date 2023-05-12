У россиян в соцсетях началось «контрнаступление ВСУ». Украинцы издеваются над паникой оккупантов

12 мая, 10:54
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В Генштабе ВСУ слухи о начале контрнаступления пока не комментировали (Фото:Иван Богдан)

В Генштабе ВСУ слухи о начале контрнаступления пока не комментировали (Фото:Иван Богдан)

Информация о первых успешных контрнаступательных действиях украинской армии спровоцировала настоящую панику среди россиян.

Согласно сообщениям так называемых «военкоров» в прокремлевских Telegram-каналах, за последние сутки ВСУ добились успехов сразу на нескольких участках фронта.

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В частности, как утверждается, на Бахмутском направлении в результате успешных прорывов и разгрома позиций с российскими оккупантами украинские защитники начали обходить группировку ЧВК Вагнера с обеих флангов.

Видео дня

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1656740657430421505

И хотя в Генштабе ВСУ данную информацию официально не подтверждали и вообще пока никак не комментировали, среди оккупантов, перепуганных перспективами контрнаступления Сил обороны, началась настоящая истерия.

Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей

В свою очередь украинские пользователи на фоне всего этого троллят россиян и еще больше подливают масла в огонь, подпитывая их страх перед неотвратимым возмездием.

Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
https://twitter.com/2uwmp/status/1656767141150969858
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Скриншот из соцсетей
Фото: Скриншот из соцсетей
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Россияне Контрнаступление Война России против Украины

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