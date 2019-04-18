У нас есть еда дома. В соцсетях появился новый мем про плохие альтернативы
Шутка об отказе мамы заехать в Макдональдс, чтобы перекусить, ведь "у нас есть еда дома" эволюционировала в серию мемов о худших альтернативах, которые вам навязывают другие.
Шутки про маму и еду дома были популярны давно - у многих в детстве случалась ситуация, когда ты просишь маму купить что-нибудь вкусное, а она отказывается, аргументируя это тем, что покушать можно и дома (и практически всегда это оказывалось менее вкусным, чем хотелось).
В мем эту шутку оформил пользователь Инстаграма под ником wilfordbrimly.
Шутка быстро стала популярной на Реддите и в Инстаграме.
Также начали появляться различные вариации на тему.
А 17 апреля мем пошел еще дальше - теперь вместо еды люди шутят про любую "худшую альтернативу", которая доступна прямо сейчас вместо того, чтобы получить что-то "лучшее".
В ход пошли даже метамемы (мем в меме).