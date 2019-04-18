У нас есть еда дома. В соцсетях появился новый мем про плохие альтернативы Вчера, 14:30 2811 Цей матеріал також доступний українською Joiarib Morales Uc / Unsplash Макдональдс стал героем нового мема Joiarib Morales Uc / Unsplash

Шутка об отказе мамы заехать в Макдональдс, чтобы перекусить, ведь "у нас есть еда дома" эволюционировала в серию мемов о худших альтернативах, которые вам навязывают другие.

Шутки про маму и еду дома были популярны давно - у многих в детстве случалась ситуация, когда ты просишь маму купить что-нибудь вкусное, а она отказывается, аргументируя это тем, что покушать можно и дома (и практически всегда это оказывалось менее вкусным, чем хотелось).

В мем эту шутку оформил пользователь Инстаграма под ником wilfordbrimly.

Я: может остановимся и возьмем перекусить? Мама: у нас есть еда дома. Еда дома: / Фото: wilfordbrimly / instagram

Шутка быстро стала популярной на Реддите и в Инстаграме.

Я: Мам, давай перекусим в Макдональдсе. Мама: У нас есть еда дома. Еда дома: / Фото: mnaimm / reddit

Фото: the.brown.memer / instagram

Также начали появляться различные вариации на тему.

Не могу уже дождаться, когда буду медленно проезжать возле Макдональдса со своими детьми и говорить, что у нас дома есть рис / Фото: meme_mad_lad64 / instagram

Когда ты просишь маму остановиться в Макдональдсе, а она отвечает тебе "у нас есть еда дома", а потом делает тебе хотдог с обычным хлебом, и ты идешь в суд / Талик Кроуфорд, утверждает, что кушать было нечего / Фото: maryccaputo / instagram

А 17 апреля мем пошел еще дальше - теперь вместо еды люди шутят про любую "худшую альтернативу", которая доступна прямо сейчас вместо того, чтобы получить что-то "лучшее".

Ребенок: Мам, давай купим лекарств? Мама-антипрививочница: у нас есть, чем лечиться дома. / Фото: reddit

Мам, можно мне Пепси - Нет, у нас есть Кола (coke - сленговое название для Кока-колы и кокаина). / Фото: reddit

Ребенок: Мам, можно мне Дискорд? (программа для общения) Мама: Нет, у нас есть Дискорд дома. Дискорд дома: / Фото: reddit

В ход пошли даже метамемы (мем в меме).