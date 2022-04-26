Слетела кукуха. Реакция соцсетей на демонтаж памятника под Аркой дружбы народов и падение головы российского рабочего 26 апреля, 18:29 Цей матеріал також доступний українською Новый дизайн памятника (Фото:Новинач/Telegram)

В центре столицы во время демонтажа памятника воссоединению Украины с Россией, который был установлен еще в 1982 году, у российского рабочего отпала голова. Об этом написал в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня начали демонтаж и вечером планируем его завершить - убираем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в центре столицы в 1982 "на ознаменование воссоединения Украины с россией". Свое отношение к Украине россия ознаменовала варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев", — говорится в посте.

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Украинцы уже начали писать об этом в соцсетях. Соучредитель ОО Greencubator Андрей Зинченко тоже считает это символом.

Блогер и политик Виталий Чепинога предлагает оставить памятник без головы и придумал объяснение этого для иностранных туристов.

Фото: Facebook

Общественный активист и боец ВСУ Сергей Стерненко считает это красивым.

Честно говоря, многие считают это красивым.

Но другие настаивают, что эта часть памятника всегда была без головы.

Заметили и довольно лицо Кличко.

И предложили новый дизайн.

Напомним, что в Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семене Галицком.



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