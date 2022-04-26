Слетела кукуха. Реакция соцсетей на демонтаж памятника под Аркой дружбы народов и падение головы российского рабочего

26 апреля, 18:29
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Новый дизайн памятника (Фото:Новинач/Telegram)

Новый дизайн памятника (Фото:Новинач/Telegram)

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В центре столицы во время демонтажа памятника воссоединению Украины с Россией, который был установлен еще в 1982 году, у российского рабочего отпала голова. Об этом написал в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня начали демонтаж и вечером планируем его завершить - убираем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в центре столицы в 1982  "на ознаменование воссоединения Украины с россией". Свое отношение к Украине россия ознаменовала варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев", — говорится в посте.

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Украинцы уже начали писать об этом в соцсетях. Соучредитель ОО Greencubator Андрей Зинченко тоже считает это символом.

https://www.facebook.com/zinchenko.andrij/posts/2410865425720157

Блогер и политик Виталий Чепинога предлагает оставить памятник без головы и придумал объяснение этого для иностранных туристов.

Facebook
Фото: Facebook

Общественный активист и боец ВСУ Сергей Стерненко считает это красивым.

https://twitter.com/sternenko/status/1518935918245203969

Честно говоря, многие считают это красивым.

https://www.facebook.com/watch/?v=1139636973271018

Но другие настаивают, что эта часть памятника всегда была без головы.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6281028958593171

Заметили и довольно лицо Кличко.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5404608992917201

И предложили новый дизайн.

Напомним, что в Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семене Галицком.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Памятники Демонтаж Реакция соцсетей Арка Дружбы народов

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