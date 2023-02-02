Заначка на черный день? За диваном экс-замглавы Минобороны Миронюка нашли целую гору денег — видео

2 февраля, 17:24
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Обыск у Александра Миронюка проходил еще в августе 2022 года (Фото:Скриншот видео УП/Коллаж NV)

Обыск у Александра Миронюка проходил еще в августе 2022 года (Фото:Скриншот видео УП/Коллаж NV)

Во время обыска у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка, который проходил в августе 2022 года, нашли около миллиона долларов в разной валюте, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом, как видно на обнародованном видео следственных действий, свою «заначку» он прятал за диваном.

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На опубликованных кадрах запечатлено, как правоохранители достают оттуда пачки наличных средств, складывая из них целую гору.

Видео дня

https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1621103510250217472
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Как сообщается, обыск был связан с расследованием возможного мошенничества при закупках в армии, одним из фигурантов которого является теперь уже экс-начальник профильного департамента Министерства обороны Богдан Хмельницкий.

В свою очередь Миронюк до своего увольнения в 2021 году как раз его и курировал.

По данным журналистов, всего во время обыска правоохранители нашли у него 17 миллионов гривен, около $400 тысяч и более 100 тысяч евро.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Минобороны Украины Чиновники Обыски

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