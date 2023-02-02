Заначка на черный день? За диваном экс-замглавы Минобороны Миронюка нашли целую гору денег — видео 2 февраля, 17:24 Обыск у Александра Миронюка проходил еще в августе 2022 года (Фото:Скриншот видео УП/Коллаж NV)

Во время обыска у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка, который проходил в августе 2022 года, нашли около миллиона долларов в разной валюте, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом, как видно на обнародованном видео следственных действий, свою «заначку» он прятал за диваном.

На опубликованных кадрах запечатлено, как правоохранители достают оттуда пачки наличных средств, складывая из них целую гору.

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Как сообщается, обыск был связан с расследованием возможного мошенничества при закупках в армии, одним из фигурантов которого является теперь уже экс-начальник профильного департамента Министерства обороны Богдан Хмельницкий.

В свою очередь Миронюк до своего увольнения в 2021 году как раз его и курировал.

По данным журналистов, всего во время обыска правоохранители нашли у него 17 миллионов гривен, около $400 тысяч и более 100 тысяч евро.