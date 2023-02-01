«Соболиная шуба и $1 млн». У и.о. главы налоговой службы Киева во время обыска нашли списки ее заветных желаний

1 февраля, 14:27
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Некоторые из желаний чиновницы сбылись (Фото:ГБР)

Некоторые из желаний чиновницы сбылись (Фото:ГБР)

Во время обыска у руководительницы налоговой службы Киева, подозреваемой в коррупционной деятельности, нашли списки ее новогодних желаний.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в Госбюро расследований, опубликовав соответствующие фото.

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Согласно им, в 2018 году ее заветными желаниями были повышение, соболиная шуба, поездка в Лондон и часы Breguet, а уже в 2021-м — отдых все в той же британской столице и на Мальдивах, миллион долларов и должность и.о. главы налоговой службы столицы.

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ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

При этом, по крайней последнее из них сбылось, однако, с учетом уголовного производства, начатого по факту злоупотребления властью и служебным положением, на этом карьера чиновницы может закончиться.

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По данным следствия, подозреваемая реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения бизнеса без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах, из-за чего в теневой оборот попало около 15 млн гривен.

«В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд гривен. Чиновники налоговой не замечают“ этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своихуслуг“», — рассказали в ГБР.

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Правоохранителей также заинтересовал способ жизни госслужащей, который не соответствует уровню ее доходов.

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В частности, у нее обнаружены три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом вблизи столицы, который стоит около $200 тысяч и два автомобиля которые оценили в $150 тысяч.

«Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами. Общая сумма установленных необоснованных активов составляет около $1,4 млн», — добавили в ведомстве.

ДБР
Фото: ДБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

Кроме того, во время обыска у нее были обнаружены $158 тысяч, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Киев Чиновники Государственное бюро расследований (ГБР) Налоговая

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