В РФ тюремные охранники катаются на телеге, запряженной заключенными — видео 11 августа, 11:52 Тюремная охрана в РФ любит комфорт (Фото:NV)

Репрессивная машина кремлевского режима стремится выжать из российских заключенных максимум, в результате чего те становятся фактически бесправными рабами.

Пока одних осужденных минобороны РФ превращает в «пушечное мясо» для войны против Украины, других эксплуатирует сама пенитенциарная система.

И речь идет даже не о работе на каком-то производстве, а об использовании российских зеков в качестве тягловой силы.

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Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео из Уссурийска Приморского края, на котором тюремные охранники, чтобы не промочить себе ноги после ливня, катаются на телеге, запряженной заключенным.

Как часто ФСИН использует оказавшихся в ее руках россиян в качестве тяглового скота, достоверно неизвестно, однако ассоциации с известной работой художника Ильи Репина Бурлаки на Волге при виде подобной картины напрашиваются сами собой.