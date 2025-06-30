Люди «выиграли» космические суммы. Тысячи норвежцев «разбогатели» из-за ошибки компании: вместо поделить умножили на 100

В Норвегии тысячи игроков в лотерею подумали, что стали миллионерами, потому что получили сообщение от игорной компании о том, что они выиграли впечатляющие суммы. Как выяснилось, это была ошибка.

Об этом 29 июня сообщило BBC. Как отмечает медиа, «несколько тысяч» людей получили сообщения о неправильных выигрышных суммах от компании Norsk Tipping. Представители фирмы отказались подтвердить ВВС точное количество тех, кого это коснулось.

Через день после инцидента генеральный директор Norsk Tipping Тоне Сагстуен извинилась и подала в отставку.

Ошибка произошла в пересчете из евроцентов в норвежские кроны. Суммы призов вместо того, чтобы поделить на 100, умножили. Правильные цифры обновили через день. Никаких ошибочных выплат не успели сделать, сообщили позже в игорной компании.

«Мне очень жаль, что мы разочаровали многих, и я понимаю, что люди злы на нас», — цитирует медиа гендиректора Сагстуэн. Она добавила, что в ее сторону «критика оправдана», учитывая «злоупотребление доверием».

Сагустен также рассказала, что получила несколько сообщений от людей, которые планировали поехать в отпуск, отремонтировать свои дома или купить квартиру.

«Я могу сказать только одно: Извините! Но я понимаю, что это маленькое утешение», — подытожила женщина.