Наблюдало 670 тысяч пользователей. Американка родила ребенка в прямом эфире — стрим длился более 8 часов

9 октября, 10:38
Блогерша родила в прямом эфире (Фото: Fandy/Twitch)

Блогерша родила в прямом эфире (Фото: Fandy/Twitch)

Американская блогер и модель Fandy показала вживую, как проходят ее роды.

Трансляция длилась 8 часов на платформе Twitch. Процесс появления малыша проходил дома, а врачебной кушеткой служил надувной бассейн. На протяжении схваток стримерша продолжала взаимодействовать с аудиторией. Она шутила, стонала и подбадривала зрителей, называя усиление схваток очередным «рейдом». Рядом были ее муж Адам, двое акушерок и близкие друзья.

За рождением ребенка наблюдали 27 тысяч зрителей. Сейчас стрим набрал более 670 тысяч пользователей. Имя новорожденной девочки выбрали прямо в чате. По результатам «голосования» ее назвали Луна.


Новорожденную дочь назвали Луна (Фото: Fandy/Twitch)
Новорожденную дочь назвали Луна / Фото: Fandy/Twitch

Fandi — известная стримерша и модель из города Остин, штат Техас. Настоящее имя инфлюенсерки Кейди. Она активно ведет трансляции на платформе Twitch и свои социальные сети, в каждой из которых более 300 тысяч подписчиков.

Тем временем в Нью-Йорке у телеведущей выпуска новостей отошли воды во время утреннего шоу, но она продолжила эфир.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   США Техас Беременность Беременные Роды Платформа Прямой эфир стриминговые сервисы

Поделиться:

