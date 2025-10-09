Американская блогер и модель Fandy показала вживую, как проходят ее роды .

Трансляция длилась 8 часов на платформе Twitch. Процесс появления малыша проходил дома, а врачебной кушеткой служил надувной бассейн. На протяжении схваток стримерша продолжала взаимодействовать с аудиторией. Она шутила, стонала и подбадривала зрителей, называя усиление схваток очередным «рейдом». Рядом были ее муж Адам, двое акушерок и близкие друзья.

Реклама

За рождением ребенка наблюдали 27 тысяч зрителей. Сейчас стрим набрал более 670 тысяч пользователей. Имя новорожденной девочки выбрали прямо в чате. По результатам «голосования» ее назвали Луна.





Новорожденную дочь назвали Луна / Фото: Fandy/Twitch

Fandi — известная стримерша и модель из города Остин, штат Техас. Настоящее имя инфлюенсерки Кейди. Она активно ведет трансляции на платформе Twitch и свои социальные сети, в каждой из которых более 300 тысяч подписчиков.

Тем временем в Нью-Йорке у телеведущей выпуска новостей отошли воды во время утреннего шоу, но она продолжила эфир.