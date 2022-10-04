«Выйди из Твиттера и зайди нормально». На предложенные «условия мира» от Маска ответили украинские политики, журналисты и медийные персоны 4 октября, 13:41 Не злите украинцев (Фото:Никита Рыбаков/Twitter)

После скандала в Твиттере из-за владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, предложившего абсурдные «условия мира» для Украины и России, на его твит ответил президент Владимир Зеленский, другие политики, украинские журналисты и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

Предложение Маска следующее: «Восстановить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Обеспечить водоснабжение в Крыму. Украина остается нейтральной». Также он добавил в конце опрос, устраивают ли его читателей такие условия.

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Президент Украины Владимир Зеленский тоже решил спросить у своих подписчиков, какой Маск им нравится больше: поддерживающий Украину или занимающий сторону агрессора.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Tesla хорошие машины, но приоритетнее для него HIMARS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал о том, что каждый, кто предлагает Украине отказаться от своего народа и земли, должны прекратить использовать слово «мир» как эвфемизм к «позволить россиянам убивать и насиловать еще тысячи невинных украинцев, и захватить больше земли».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица остро среагировал на твит Маска. «В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону. Он не занимается сантехникой? Тогда какого черта он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мнение Маска о незаконно оккупированных территориях иностранного государства».

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула решил организовать сбор среди украинцев на учебник истории для американского бизнесмена. Остальные средства пойдут на ВСУ.

Общественный активист Сергей Стерненко подготовил для Маска другой опрос: как бы тот отреагировал, если бы россияне хотели отрезать ему ногу?

Раховская районная больница решила предложить условия для мира между человеком и туберкулезом:

Журналист УП Михаил Ткач написал о том, что люди из Донецка и Крыма должны решить, будет ли жить Маск в России. Так Ткач переделал другой твит владельца Tesla, где он предлагает людям из Донецка и полуострова проголосовать за то, к какой стране они хотят принадлежать.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков придумал замечательную шутку.

И запостил отличный мем.

Комик и музыкант Иван Марунич предложил хакерам установить в машину Маска сигнал уведомлений ГСЧС.

Член наблюдательного совета в UAS Александр Равчев тоже пришел с мемом.

Журналистка Наталья Бушковская предлагает наблюдать дальше за ситуацией, ведь есть подозрение, что Твиттер Маска сломали.

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов также напомнил о том, что американский бизнесмен в начале войны быстро среагировал и помог Украине со Starlink.

Блогер Игорь Лаченков предлагает собрать деньги и выкупить SpaceX.

Украинский рэпер Андрей Шалимов отметил, что украинцам удалось «надавать по жопе» тому, кто почти купил Твиттер.

Ну и украинцы были бы не украинцами, если бы в Сети не появилась куча мемов о ситуации.

Отметим, что американский предприниматель Илон Маск после предложенных «условий мира» попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

Напомним, что в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой отправить станции спутникового интернета Starlink.

Буквально через два дня первая партия уже прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что дает возможность все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.