«Выйди из Твиттера и зайди нормально». На предложенные «условия мира» от Маска ответили украинские политики, журналисты и медийные персоны

4 октября, 13:41
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Не злите украинцев (Фото:Никита Рыбаков/Twitter)

Не злите украинцев (Фото:Никита Рыбаков/Twitter)

После скандала в Твиттере из-за владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, предложившего абсурдные «условия мира» для Украины и России, на его твит ответил президент Владимир Зеленский, другие политики, украинские журналисты и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

Предложение Маска следующее: «Восстановить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Обеспечить водоснабжение в Крыму. Украина остается нейтральной». Также он добавил в конце опрос, устраивают ли его читателей такие условия.

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Президент Украины Владимир Зеленский тоже решил спросить у своих подписчиков, какой Маск им нравится больше: поддерживающий Украину или занимающий сторону агрессора.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1577006943499350016

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Tesla хорошие машины, но приоритетнее для него HIMARS.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1577031631613087744

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал о том, что каждый, кто предлагает Украине отказаться от своего народа и земли, должны прекратить использовать слово «мир» как эвфемизм к «позволить россиянам убивать и насиловать еще тысячи невинных украинцев, и захватить больше земли».

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1577011584656109568

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица остро среагировал на твит Маска. «В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону. Он не занимается сантехникой? Тогда какого черта он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мнение Маска о незаконно оккупированных территориях иностранного государства».

https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1576993822948855808

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула решил организовать сбор среди украинцев на учебник истории для американского бизнесмена. Остальные средства пойдут на ВСУ.

https://twitter.com/serhiyprytula/status/1577036154926297088

Общественный активист Сергей Стерненко подготовил для Маска другой опрос: как бы тот отреагировал, если бы россияне хотели отрезать ему ногу?

https://twitter.com/sternenko/status/1576985135412826112

Раховская районная больница решила предложить условия для мира между человеком и туберкулезом:

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1577186022235856896

Журналист УП Михаил Ткач написал о том, что люди из Донецка и Крыма должны решить, будет ли жить Маск в России. Так Ткач переделал другой твит владельца Tesla, где он предлагает людям из Донецка и полуострова проголосовать за то, к какой стране они хотят принадлежать.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02HmygAQnfxLBUc2jTQc8XCJDPtudpQdt6pNrvHEf2C4QMHXswqKGCnLMG7ojdqLCil

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков придумал замечательную шутку.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1577000226321489920

И запостил отличный мем.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1577026196956938240

Комик и музыкант Иван Марунич предложил хакерам установить в машину Маска сигнал уведомлений ГСЧС.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0UcUyfzBp9w9nQmSxsdHnkJ1esQc4KgAaCXW3oiX8wVGYv3ZAXnra3SrLNM6jx4qQl

Член наблюдательного совета в UAS Александр Равчев тоже пришел с мемом.

https://www.facebook.com/ravchev/posts/pfbid02hJSyVJomAbfMBf5oefePX8DjvnNHSsn78FgYaDFuZtpkrWeJvzr8G5TicwnVjSbUl

Журналистка Наталья Бушковская предлагает наблюдать дальше за ситуацией, ведь есть подозрение, что Твиттер Маска сломали.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid022NXg19fM8CDqACVaPz23tDRZRJN9Nn72T2SAXRhCYWkP5SQSCJSDgXsKoxpt9NBhl

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов также напомнил о том, что американский бизнесмен в начале войны быстро среагировал и помог Украине со Starlink.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid02z6GuxVn7SPADSKyLUMR2Zs6LGLZqGbxALhna6HTrGesjHtGSNMLUtJwWdDSTeoy2l

Блогер Игорь Лаченков предлагает собрать деньги и выкупить SpaceX.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1577015161965379584

Украинский рэпер Андрей Шалимов отметил, что украинцам удалось «надавать по жопе» тому, кто почти купил Твиттер.

https://twitter.com/FreelFreel/status/1577014211334483968

Ну и украинцы были бы не украинцами, если бы в Сети не появилась куча мемов о ситуации.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid029qL44KgCFb6HTSVd2QGcUVU9BBbRMdw5vhvEaqHm1it3tJ6rVFhAbUThgNSCg8Wxl
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0JHTwZ7ptCzUxGfvsAgttiiULCwVtkD5K1cPXFZetRBngTYuf9KBF1DqqTi5DF4mpl
https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0367Xfbs4UCjtGE7JjEVfrqq6Tv29WPXT8bxwPxRtkiyc3FgeqNPDTwkWb1SwSsRyEl
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0QrpvJqMt5K453qbori285J9nXnEbDFEFY4zXg1Mr7RoMYygQH3FA875bhVtBZERql

Отметим, что американский предприниматель Илон Маск после предложенных «условий мира» попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

Напомним, что в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой отправить станции спутникового интернета Starlink.

Буквально через два дня первая партия уже прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что дает возможность все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Twitter SpaceX Реакция соцсетей Элон Маск Владимир Зеленский Tesla Дмитрий Кулеба Сергей Кислица Михаил Подоляк Война России против Украины

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