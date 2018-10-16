Тверк и лунная походка. Boston Dynamics научили робота танцевать

Двери он уже умеет открывать

Компания Boston Dynamics научила робота-пса танцевать. Пока только под Uptown Funk Бруно Марса, но этого достаточно, чтобы перетанцевать вас.

Теперь, когда вы будете слушать Бруно Марса за закрытой дверью, SpotMini сможет ворваться в комнату и забатлить вас отменным танцем.

Читайте также: Робот Atlas от Boston Dynamics побежал