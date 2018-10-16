16 октября 2018, вторник

Тверк и лунная походка. Boston Dynamics научили робота танцевать

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Двери он уже умеет открывать
скрин из видео

Двери он уже умеет открывать

Компания Boston Dynamics научила робота-пса танцевать. Пока только под Uptown Funk Бруно Марса, но этого достаточно, чтобы перетанцевать вас. 

Теперь, когда вы будете слушать Бруно Марса за закрытой дверью, SpotMini сможет ворваться в комнату и забатлить вас отменным танцем. 

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