Тверк и лунная походка. Boston Dynamics научили робота танцевать

Компания Boston Dynamics научила робота-пса танцевать. Пока только под Uptown Funk Бруно Марса, но этого достаточно, чтобы перетанцевать вас.
Теперь, когда вы будете слушать Бруно Марса за закрытой дверью, SpotMini сможет ворваться в комнату и забатлить вас отменным танцем.
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Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
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