Говорил, что это «произведения искусства». В Черновицкой области турок пытался вывезти за границу 12 килограммов окрашенного янтаря 3 сентября, 09:03 Краска легко смывалась (Фото:ГПСУ/Facebook)

ГПСУ в Черновицкой области изъяла у 45-летнего турка 12 кг окрашенного янтаря, который он пытался вывести за границу. Об этом сообщила пресс-служба пограничников.

«Вчера вечером во время проверки в пункте пропуска „Порубное“ автобуса „Мерседес“, осуществляющего нерегулярные перевозки, смотровая группа обнаружила янтарь в багажном отделении. Окрашенные легко смываемые «солнечные камни» находились в пяти деревянных рамках, обернутых снаружи полиэтиленовой пленкой», — говорится в сообщении ГПСУ.

Видео дня

Правонарушитель убеждал пограничников, что это произведения искусства. В Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 240-1 УКУ (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря). Янтарь в деревянных рамах, общим весом 12,8 кг, изъят по установленному порядку.

Напомним, что Волынский райсуд назначил 2,9 млн грн штрафа руководителю одесской фирмы, который не задекларировал ввезенную из Польши одежду. В общей сложности речь идет о более пяти тоннах штанов, которые таможенники нашли в грузовике.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.