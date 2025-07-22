В Японии отменили турнир по гольфу из-за медведя, который попал на территорию площадки (Фото: Bergadder/Pixabay)

В Японии оказался под угрозой турнир по теннису , призовой фонд которого составляет 100 миллионов иен ($670 000). Все из-за медведя, который зашел на территорию теннисного поля.

Об этом 16 июля сообщило медиа The Japan Times. Клишоного заметили утром в первый день турнира Meiji Yasuda Ladies возле первой лунки в гольф-клубе Sendai Classic.

Соревнования по профессиональному гольфу, которые были запланированы на тот день, организаторы решили отменить, а позже отменили и день открытия турнира.

«Чтобы обеспечить безопасность и рассмотреть будущие мероприятия, мы решили отменить день открытия. Мы объявим детали турнира, начиная с пятницы, как только они будут решены», — говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Сейчас они рассматривают вопрос о том, переносить или отменять и остальные соревнования.