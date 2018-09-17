Туристический сайт TripAdvisor заблокировал комментарии к собору в Солсбери. Из-за "недавнего события"

Один из самых популярных туристических сайтов TripAdvisor временно запретил комментировать и ставить оценки собору в Сосбери, Великобритания. Все из-за российских ГРУшников
На сайте объяснили блокировку тем, что когда пользователи соцсетей высмеивали сотрудников ГРУ Петрова и Боширова, они оставили на TripAdvisor "большое количество отзывов, не основанных на личном опыте".
Также они удалили множество отзывов от пользователей с никнеймами Алекс и Руслан, например, такой:
"Приехал сюда из России, чтобы увидеть шпили высотой 123 метра. Удивительное место и мы были счастливы приехать сюда. Дважды за два дня. Короткий перелет из Москвы в 3000 километров, вполне оправдывает это"
"Отличный собор с лучшими шпилями за пределами Москвы. Мы хотели остаться подольше, но [Владимир Путин сказал], нам нужно было рано уехать. Кстати мы никого там не травили. Советуем"
Также на сайте заявили, что через некоторое время комментарии снова заработают.
Напомним, в четверг, 13 сентября, после обнародования Лондоном личностей стоящих за покушением на Скрипалей сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова они дали интервью пропагандистке RT Маргарите Симоньян. Пытаясь обосновать свои визиты в Солсбери они заявили, что приехали в город, чтобы полюбоваться его готическим собором.
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