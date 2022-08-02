Бургер стоимостью в 2000 долларов. Туриста из Австралии оштрафовали за «контрабанду» завтрака из Mcdonald’s 2 августа, 15:53 Так себе инвестиция (Фото:CNN Travel)

Турист, путешествовавший на самолете из Бали (Индонезия) в Австралию, совсем недавно отменившую все ковидные ограничения, был оштрафован примерно на 1874 доллара США за провоз в багаже двух бургеров из McDonald’s. Об этом пишет CNN Travel.

Сообщается, что после того, как служебная собака унюхала у туриста в багаже незадекларированные бургеры McMuffin с яйцом и говяжьими колбасками и круасан с ветчиной, которые обычно бывают в утреннем меню в ресторанах быстрого питания McDonald’s, «контрабандиста» оштрафовали на 2664 австралийских долларов.

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Путешественник, летевший из Бали в Австралию, не учел, что в пункте назначения действуют строгие карантинные нормы из-за вспышки ящура в Индонезии (вирусное заболевание, по большей части поражающее крупный рогатый скот).

Следует отметить, что ящур относительно безвреден для человека, однако опасен для парнокопытных животных, в некоторых случаях он приводит к их смерти. Болезнь может переноситься живыми животными, в мясных и молочных продуктах, а также на одежде, обуви и даже багаже людей, контактировавших с зараженными животными.

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