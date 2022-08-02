Бургер стоимостью в 2000 долларов. Туриста из Австралии оштрафовали за «контрабанду» завтрака из Mcdonald’s

2 августа, 15:53
Так себе инвестиция (Фото:CNN Travel)

Так себе инвестиция (Фото:CNN Travel)

Турист, путешествовавший на самолете из Бали (Индонезия) в Австралию, совсем недавно отменившую все ковидные ограничения, был оштрафован примерно на 1874 доллара США за провоз в багаже двух бургеров из McDonald’s. Об этом пишет CNN Travel.

Сообщается, что после того, как служебная собака унюхала у туриста в багаже незадекларированные бургеры McMuffin с яйцом и говяжьими колбасками и круасан с ветчиной, которые обычно бывают в утреннем меню в ресторанах быстрого питания McDonald’s, «контрабандиста» оштрафовали на 2664 австралийских долларов.

Видео дня

Путешественник, летевший из Бали в Австралию, не учел, что в пункте назначения действуют строгие карантинные нормы из-за вспышки ящура в Индонезии (вирусное заболевание, по большей части поражающее крупный рогатый скот).

Следует отметить, что ящур относительно безвреден для человека, однако опасен для парнокопытных животных, в некоторых случаях он приводит к их смерти. Болезнь может переноситься живыми животными, в мясных и молочных продуктах, а также на одежде, обуви и даже багаже людей, контактировавших с зараженными животными.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Австралия Контрабанда McDonald's Штраф Бургер Бали

Эксклюзивы НВ

Потенциальных олигархов власть планирует уговаривать избавляться от монополий и продавать медиаактивы, говорят источники НВ (Фото:Коллаж НВ)
Зеленский и орден олигархов /
Как глава государства пытается поставить на место супер-богатых и почему у него это не получается
2 августа, 14:20
Политика
Тимоти Снайдер
Американский историк
Путин теряет контроль. Что происходит в окружении президента России

Путин умел держать нас всех в тумане. Но теперь он сам кажется потерянным в тумане войны

2 августа, 12:50
Мнения
Лучшие микроавтобусы до 10 тыс долларов (Фото:СС)
П — значит практичность /
Пять лучших пассажирских микроавтобусов до $10 тыс.
1 августа, 21:02
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X