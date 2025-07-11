Украинский экстремальный турист поселился в Чернобыле и делает ремонт в одном из домов

11 июля, 10:29
Поделиться:
Украинец рассказал о жизни в Чернобыле (Фото: atomicprod/Indtagram)

Украинец рассказал о жизни в Чернобыле (Фото: atomicprod/Indtagram)

Турист из Украины перебрался жить в зону отчуждения. В своих соцсетях он ведет блог о жизни в Чернобыле.

В одном из недавних видео в YouTube турист Влад Резнов рассказал, как начал ремонт в заброшенном доме в Припяти. На кадрах видно заброшенное помещение, в котором когда-то кипела жизнь.

Реклама

https://youtu.be/k4zLt8MEt8Y?si=2Qq7mIWjBVOI4M1n

«Всем привет из Чернобыля! Время показать, как я восстанавливаю заброшенный дом. Здесь у нас фактически чистота. Посмотрите, какая красота! Это тот самый закрытый, заброшенный дом. Теперь он готов к ремонту. Сегодня в планах покраска. Для этого я принес сюда 6,5 литров краски. Должно хватить. Будем начинать со стен, потому что они уже устали, поэтому надо обновить», — говорит мужчина на видео.

Кроме того, блогер показывает различные здания и тех, кто еще живет в зоне отчуждения.

Читайте также:
В сети показали, как играют чернобыльские волки — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Чернобыль Блог Видеоблогеры

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies