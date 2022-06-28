«Собранные средства оставим на ядерку». Реакция украинцев на бесплатные Байрактары от компании-производителя

28 июня, 12:50
Еще четыре лишними не будут (Фото:GONI MEMES/Facebook)

Еще четыре лишними не будут (Фото:GONI MEMES/Facebook)

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков. Новость обсуждают в соцсетях медийные персоны, журналисты и другие пользователи, а НВ собрало последние посты.

Собранные средства — 600 млн грн за три дня — компания Baykar просит направить на помощь в борьбе украинского народа.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1541482935785857028

Сергей Притула искренне поблагодарил производителей беспилотников в своих соцсетях.

Видео дня
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/pfbid02iYoNbFTh1LKyLKmRcmmZHB52xLSJXprQsXmqfKvgQBvi1jrbQLyTdoA66rFYHuWxl

Игорь Лаченков подшутил, что теперь собранные средства можно оставить на ядерное оружие.

https://twitter.com/igorlachen/status/1541482137794273280

Об этом подумали и другие украинцы.

https://twitter.com/aroma_of_tender/status/1541583490365509638

Блогер Антон Ходза также выразил благодарность. Теперь украинцы выучили новое слово на турецком — teşekkürler (спасибо).

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid0NMQx6f5CkHPjUNwBz18SznuTNWYkayNLBG4WZVj7svnR6y8FKmwx9Nj2LQus5cH8l

Официальный твиттер-аккаунт Украины поблагодарил в довольно иронической форме: «Спасибо, Baykar! Это просто огонь! Ну… Буквально…»

https://twitter.com/Ukraine/status/1541532981218656256

Заместитель председателя Сообщества активной молодежи Вирослав Цюпяк вспомнил иконическую фразу из одного из обращений украинской телеведущей и жены пророссийского депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Переводится как «хороший друг познается в темные времена».

https://www.facebook.com/viroslavtsiupiak/posts/pfbid0b6SN6sj1BeESF1VmY4NmdzUW7Zzs6TrKt9PJR52Z3USwcExQfdnW8KPwvSAyrVbnl

Актер и телеведущий Тарас Стадницкий придумал комичный диалог, в котором украинцы напоминают, что собрали на 4 Байрактара, а не на 3.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/pfbid02ExystNMBKiiEqwd5tgniXXQ1oBRokgVDiDL1udkyc3k2SeXDSc4CyJ9c8YQr7j5Nl

Комик и музыкант Иван Марунич напомнил, что все идет по плану.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02S47uDsyxVMxrZqo79bBi2eeNvJDvUkM4TFNrYawEWHkmc3HNAmWewKC5r7Aejvucl

Украинская поэтесса и певица Татьяна Власова показала скриншот переписки с турком, в котором отметила, что «нет Байрактара — нет любви». «Определенно сработало», — шутит исполнительница.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid021KyNESoZ9D5Sa8VocVNbP54yCNZgEehUQwVNXvoWuvj4yrexmqs5KvFHDrxTXF41l

Политолог Николай Давидюк придумал название нового праздника — Святой Байрактар.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid0m9HwZkPHjZsA8ZrzeiYgRpW3J6A9zyZ2kXQbCBokXwe8XfhK7VgnRCW7E1eQL3cUl

Писатель Остап Украинец написал обо всех сторонниках конспирологии, которые теперь сочтут, что Притула собрал средства для себя.

https://twitter.com/Ukrostap/status/1541487681741488128

Интересно, можно ли получить 3 бесплатно и еще 4 купить?

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0xTD4gyKhX9RRwvYUp6asFwZtaFF8sn8xhAT6NY4Emfup8qYPqLoyKhRzuVfrHsp4l
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02ecmbJ5aGaCaLWbSgHYYsF9qjuYRG4jXnR5nUA6RU7o6GBuYNfZcUa67x1Jhsbhael

Украинцы настолько обрадовались новости, что даже стихи об этом писали!

https://twitter.com/daria_lisich/status/1541691691727560705

Теперь на собранные средства можно купить Беларусь.

https://twitter.com/Diana79867179/status/1541585309103710214

Напомним, что целью Притулы и Лаченкова было собрать за неделю средства на три Байрактара. Украинскому народу удалось скинуться на четыре Байрактара всего за три дня.

Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Турция Реакция соцсетей Сергей Притула Байрактар

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