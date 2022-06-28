«Собранные средства оставим на ядерку». Реакция украинцев на бесплатные Байрактары от компании-производителя 28 июня, 12:50 Еще четыре лишними не будут (Фото:GONI MEMES/Facebook)

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков. Новость обсуждают в соцсетях медийные персоны, журналисты и другие пользователи, а НВ собрало последние посты.

Собранные средства — 600 млн грн за три дня — компания Baykar просит направить на помощь в борьбе украинского народа.

Сергей Притула искренне поблагодарил производителей беспилотников в своих соцсетях.

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Игорь Лаченков подшутил, что теперь собранные средства можно оставить на ядерное оружие.

Об этом подумали и другие украинцы.

Блогер Антон Ходза также выразил благодарность. Теперь украинцы выучили новое слово на турецком — teşekkürler (спасибо).

Официальный твиттер-аккаунт Украины поблагодарил в довольно иронической форме: «Спасибо, Baykar! Это просто огонь! Ну… Буквально…»

Заместитель председателя Сообщества активной молодежи Вирослав Цюпяк вспомнил иконическую фразу из одного из обращений украинской телеведущей и жены пророссийского депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Переводится как «хороший друг познается в темные времена».

Актер и телеведущий Тарас Стадницкий придумал комичный диалог, в котором украинцы напоминают, что собрали на 4 Байрактара, а не на 3.

Комик и музыкант Иван Марунич напомнил, что все идет по плану.

Украинская поэтесса и певица Татьяна Власова показала скриншот переписки с турком, в котором отметила, что «нет Байрактара — нет любви». «Определенно сработало», — шутит исполнительница.

Политолог Николай Давидюк придумал название нового праздника — Святой Байрактар.

Писатель Остап Украинец написал обо всех сторонниках конспирологии, которые теперь сочтут, что Притула собрал средства для себя.

Интересно, можно ли получить 3 бесплатно и еще 4 купить?

Украинцы настолько обрадовались новости, что даже стихи об этом писали!

Теперь на собранные средства можно купить Беларусь.

Напомним, что целью Притулы и Лаченкова было собрать за неделю средства на три Байрактара. Украинскому народу удалось скинуться на четыре Байрактара всего за три дня.

Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.



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