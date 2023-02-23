В РФ похвастались «трофейными» HIMARS. Оказалось — это осколки ракет после ударов ВСУ

23 февраля, 10:08
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Громкие заявления российской пропаганды о «трофейных» HIMARS оказались фейком (Фото:operativno_ZSU/Twitter)

Громкие заявления российской пропаганды о «трофейных» HIMARS оказались фейком (Фото:operativno_ZSU/Twitter)

Россияне распространили очередной фейк о «достижениях» своей армии в войне против Украины.

После откровенного вранья генштаба РФ об уничтожении от 30 до 50 реактивных систем залпового огня HIMARS, которыми ВСУ наносят сокрушительный урон логистике, бронетехнике и живой силе противника, кремлевская пропаганда заявила, что несколько установок якобы удалось захватить в качестве «трофеев».

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«В Артиллерийский Музей Петербурга доставили трофейные HIMARS», — говорилось в одном из громких заголовков россиян.

Скриншот kp.ru
Фото: Скриншот kp.ru
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Однако, как оказалось, речь идет не о самих РСЗО HIMARS, а лишь об осколках их ракет MLRS, которые были собраны захватчиками после очередного удара украинских войск.

«Как выяснилось в момент открытия, эти адские машины НАТО представлены исключительно осколками хаймарсовских снарядов, вынутыми из голов и задниц мертвых путинских генералов и полковников», — отметил у себя в Telegram публицист Александр Невзоров.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Санкт-Петербург Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Война России против Украины РСЗО HIMARS

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