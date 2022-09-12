Уже сделали 10 таких. Трое винничан мастерят «бандеропечи» для украинских защитников 12 сентября, 19:45 Рабочий процесс (Фото:Общественное)

Трое жителей города Гайсин, Винницкая область, решили делать «бандеропечи» для ВСУ, чтобы ребята могли греться в окопах и блиндажах. Об этом Общественному рассказал один из мастеров Иван Телюк.

Импровизированную мастерскую мужчины организовали в одном из гаражей. Репортаж о волонтерах можно посмотреть на YouTube-канале Общественного.

Для изготовления «бандеропечи» газовый баллон на несколько суток заливают водой, чтобы во время нагревания он не взорвался. Прежде чем передать готовый продукт украинским защитникам, его тестируют сами мастера.

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Телюк рассказал, что мужчины самостоятельно научились собирать такие печи. Говорит, что это нетрудно, главное, чтобы было из чего делать. «В первый день мы одну только сделали, а потом пошел процесс и две это точно, три если поднатужиться», — говорит один из мастеров.

Фото: Общественное

Мастерить «бандеропечи» гайсинчанам предложил волонтер Руслан Талабко. Мужчина говорит, сейчас это то, что нужно для защитников. «Стало прохладнее, поэтому потребовалась такая печь для ВСУ. „Бандеропечей“ нужно большое количество, потому что протяженность линии фронта сейчас 1300 километров, то можете представить, сколько нужно их», — говорит волонтер центра Движение непокоренных Руслан Талабко.

Фото: Общественное

Мужчины изготовили уже 10. Производство останавливать не планируют.

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