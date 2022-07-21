Гимн Украины, чичери и Поплавский. В TikTok украинцы рассказывают, какая песня спасла бы их от монстра из сериала Очень странные дела

21 июля, 15:38
Угадайте песню (Фото:Скриншоты с видео пользователя)

Угадайте песню (Фото:Скриншоты с видео пользователя)

В TikTok украинцы запустили новый шутливый тренд, в котором рассказывают, какая песня спасла бы их от Векны — главного антагониста из популярного сериала Очень странные дела. Он затягивал своих жертв в другое измерение, но те получали шанс спастись, если друзья включали их любимую композицию. Среди украинских вариантов отличились гимн, Михаил Поплавский и Злой репер Зеник. НВ собрал самые забавные варианты.

С Украиной в сердце даже в другом измерении.

@moyavtoma #дивнідива ♬ original sound - ༺♡༻

Правда, будет тяжело убегать от Векны, когда нужно стоять с рукой на сердце.

@she_is_in_parties З Днем Конституції, друзі! 💙💛 #гімнукраїни #ukraine🇺🇦 #славаукраїні #дивнідива #векна ♬ UA - Украина - Ще не вмерла України - Украинский национальный гимн (Спетая Версия) - Международный Оркестр

Зато вот беспроигрышный вариант. И жизнь спасете, и будто на свадьбе украинской побываете.

Видео дня
@vadim_doma бенгер #оймарічкочичері #векна #strangerthings #дивнідива #vecna ♬ оригінальний звук - вадим дома

Против Вареничков даже сверхъестественное существо не имеет никаких сил.

@filimonen0k #переписка #дивнідива #векна #дд ♬ оригінальний звук - danochka_filimonchuk

Даже немного стыдно перед Векной.

@_nahahastochka #рекомендації #українськийтікток #strangerthings4 #дивнідива ♬ оригінальний звук - Todosko

Не забываем о новом гимне ЛГБТ+ сообщества.

@maksksymko дякую, Квірино #векна #дивнідива #федишин #strangerthings ♬ running up that hill - ♬

И немного драмы.

@curly_mikle Вібачте🫦*ідея не моя, але актуалочка #lanadelrey #vecnastrangerthings #vecna #strangerthings #strangerthings4 #дивнідива #українськийтікток #рекбудьласка ♬ West Coast radio mix sped up - lust for life stan

Отметим, что стриминговый сервис Netflix сообщил, что работает над спинофом научно-фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Новый сериал будет основан на оригинальной идее создателей шоу Мэтта и Росса Дафферов, говорится в заявлении Netflix.

Подробности о сюжете и персонажах пока не сообщают.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Netflix Тренды Очень странные дела TikTok

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