Гимн Украины, чичери и Поплавский. В TikTok украинцы рассказывают, какая песня спасла бы их от монстра из сериала Очень странные дела 21 июля, 15:38 Угадайте песню (Фото:Скриншоты с видео пользователя)

В TikTok украинцы запустили новый шутливый тренд, в котором рассказывают, какая песня спасла бы их от Векны — главного антагониста из популярного сериала Очень странные дела. Он затягивал своих жертв в другое измерение, но те получали шанс спастись, если друзья включали их любимую композицию. Среди украинских вариантов отличились гимн, Михаил Поплавский и Злой репер Зеник. НВ собрал самые забавные варианты.

С Украиной в сердце даже в другом измерении.

Правда, будет тяжело убегать от Векны, когда нужно стоять с рукой на сердце.

Зато вот беспроигрышный вариант. И жизнь спасете, и будто на свадьбе украинской побываете.

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Против Вареничков даже сверхъестественное существо не имеет никаких сил.

Даже немного стыдно перед Векной.

Не забываем о новом гимне ЛГБТ+ сообщества.

И немного драмы.

Отметим, что стриминговый сервис Netflix сообщил, что работает над спинофом научно-фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Новый сериал будет основан на оригинальной идее создателей шоу Мэтта и Росса Дафферов, говорится в заявлении Netflix.

Подробности о сюжете и персонажах пока не сообщают.

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