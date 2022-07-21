Гимн Украины, чичери и Поплавский. В TikTok украинцы рассказывают, какая песня спасла бы их от монстра из сериала Очень странные дела
Угадайте песню (Фото:Скриншоты с видео пользователя)
В TikTok украинцы запустили новый шутливый тренд, в котором рассказывают, какая песня спасла бы их от Векны — главного антагониста из популярного сериала Очень странные дела. Он затягивал своих жертв в другое измерение, но те получали шанс спастись, если друзья включали их любимую композицию. Среди украинских вариантов отличились гимн, Михаил Поплавский и Злой репер Зеник. НВ собрал самые забавные варианты.
С Украиной в сердце даже в другом измерении.
Правда, будет тяжело убегать от Векны, когда нужно стоять с рукой на сердце.
Зато вот беспроигрышный вариант. И жизнь спасете, и будто на свадьбе украинской побываете.
Против Вареничков даже сверхъестественное существо не имеет никаких сил.
Даже немного стыдно перед Векной.
Не забываем о новом гимне ЛГБТ+ сообщества.
И немного драмы.
Отметим, что стриминговый сервис Netflix сообщил, что работает над спинофом научно-фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Новый сериал будет основан на оригинальной идее создателей шоу Мэтта и Росса Дафферов, говорится в заявлении Netflix.
Подробности о сюжете и персонажах пока не сообщают.
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