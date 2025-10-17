Лучшие мемы. «Господи, до конца недели я помирю тебя с дьяволом». В соцсетях затроллили Трампа после разговора с Путиным

17 октября в 20:00 по киевскому времени президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом для очередного обсуждения российско-украинской войны.

В частности, на переговорах будут говорить, как заставить Путина сесть за стол переговоров и поставки Киеву ракет Tomahawk.

До этого, 16 октября, Трамп провел телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным, во время которого последнему «очень не понравилась» идея предоставления Украине «пары тысяч» ракет Tomahawk. После звонка президент США анонсировал новую встречу с Путиным в Венгрии.

В соцсетях не обошли эти новости и взялись создавать мемы. «Такое ощущение, что вы первый день Трампа знаете, ей-богу», — написала в своей публикации в Facebook журналистка и социальный психолог Ольга Духнич.

Комментарий по журналу Ольги Духнич / Фото: Ольга Духнич/Facebook/скриншот

В аккаунте, в котором не упускают случая пошутить на актуальные темы, Бро сбросил мем, опубликовали новое юмористическое сообщение о Дональде Трампе. «Господи, до конца недели я помирю тебя с дьяволом», — говорится в меме, отсылаясь к очередным попыткам американского президента стать «миротворцем».

Мем о попытках Трампа "умирить" РФ и Украину / Фото: Бро сбросил мем/Скриншот

Тем временем на странице Минкал Украины в Х создали другой мем — он касается частых изменений настроения и позиции Трампа. «Сначала месяц за наших. Потом месяц за наших», — говорится в публикации.

Мем о времени смену позиции Трампа по войне в Украине / Фото: Минкал Украины/Х/Скриншот

На такую же тему создали соответствующее видео и опубликовали в Facebook. В заметке добавили также «это война Байдена», как часто говорит Трамп, «позвонить Путину», «ничего не достичь», и заканчивается круг «массированным обстрелом Украины».

«Когда подозреваешь, что рыжая шляпа может не дать Томагавки. Но не можешь это доказать», — создали ИИ-видео с Зеленским и Трампом в аккаунте База, это Хьюстон.

Не забыли вспомнить в мемах также и анонсированный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном телефонный разговор с Путиным и встречу Трампа и диктатора в Будапеште. В аккаунте Мемаграм покреативили и создали импровизированную «миниатюру этой встречи». «Орбан и Путин в Будапеште смотрят, как включается нижняя подсветка на мавике», — говорится в меме.

Мем об Орбане и Путине в Будапеште / Фото: Мемаграмм/Скриншот

Своими мыслями делились также и пользователи, которые не упустили возможность обсудить последние события на тематику Зеленский-Трамп-Путин, или же просто посмеяться над президентом США.

Комментарий девушки о Трампе / Фото: katya_8_8_/скриншот

Сообщение пользователя Threads / Фото: tryhardenko/скриншот

Сообщение об изменениях настроения Трампа / Фото: ppavlovich_4

Украинцы трогают слова Трампа / Фото: tryhardenko/скриншот

Еще одно мнение о президенте США в Threads / Фото: sydor_enko01/скриншот

Пользователь пишет, что Трамп катает на эмоциональных качелях всю страну / Фото: vvi_tori_/Threads/скриншот

Тем временем местный сквер в Чернигове переименовали в честь Дональда Трампа. За предложение проголосовали 22 депутата. Зато в аккаунте футбольный клуб Чернигов написали: «если завтра Трамп остановит войну и выгонит всех агрессоров с территории Украины, обещаем, шо в Чернигове будет не только парк его имени, а еще и стадион».

Тред аккаунта ФК Чернигов / Фото: fc.chernihiv/скриншот

Пока одна часть украинцев постит мемы про Трампа, другая часть ищет лимоны в Monobank и создает мемы об этом.