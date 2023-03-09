«Верни им Аляску». Трампа жестко захейтили за слова о готовности отдать РФ часть Украины

9 марта, 13:34
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Fox News скандальные высказывания Трампа предпочел вырезать (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Fox News скандальные высказывания Трампа предпочел вырезать (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Скандальный экс-президент США Дональд Трамп вновь отличился провокационным высказываниями о войне РФ против Украины.

В интервью сверхлояльному к нему телеканалу Fox News бывший глава Белого дома заявил о якобы необходимости территориальных уступок со стороны Киева, чтобы умиротворить Москву.

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По его словам, украинские регионы, где проживают русскоговорящие, следует отдать РФ, независимо от того, хочет ли их население оказаться под гнетом кремлевского режима, или нет.

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«Я мог бы договориться. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия — ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине — ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными», — отметил Трамп.

В итоге Fox News пришлось спешно вырезать из эфира данный кусок интервью, а в соцсетях откровения Трампа ожидаемо спровоцировали шквал жесткого хейта в его адрес.

https://twitter.com/MarkKopyl/status/1633758612190363648
https://twitter.com/Herr_Mes/status/1633763731791400960
https://twitter.com/Zorivmori/status/1633764477064577026
https://twitter.com/ShvecDN/status/1633764544710361089
https://twitter.com/HHatress/status/1633767993124728832
https://twitter.com/Lina_kopach/status/1633768963438936065
https://twitter.com/Memeopum/status/1633737841434931201
https://twitter.com/viktor_omy/status/1633760094356750338
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1633781095664680961
https://twitter.com/1964Matov/status/1633756942895120386
https://twitter.com/An15678/status/1633756203573542913
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/Velo_man2/status/1633755770092134401
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Россия Российская агрессия Провокации Украина Дональд Трамп Скандал Война России против Украины

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