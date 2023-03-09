«Верни им Аляску». Трампа жестко захейтили за слова о готовности отдать РФ часть Украины 9 марта, 13:34 Fox News скандальные высказывания Трампа предпочел вырезать (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Скандальный экс-президент США Дональд Трамп вновь отличился провокационным высказываниями о войне РФ против Украины.

В интервью сверхлояльному к нему телеканалу Fox News бывший глава Белого дома заявил о якобы необходимости территориальных уступок со стороны Киева, чтобы умиротворить Москву.

Видео дня

По его словам, украинские регионы, где проживают русскоговорящие, следует отдать РФ, независимо от того, хочет ли их население оказаться под гнетом кремлевского режима, или нет.

«Я мог бы договориться. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия — ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине — ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными», — отметил Трамп.

В итоге Fox News пришлось спешно вырезать из эфира данный кусок интервью, а в соцсетях откровения Трампа ожидаемо спровоцировали шквал жесткого хейта в его адрес.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter