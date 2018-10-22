22 октября 2018, понедельник

Тор не оставит в беде. Актер Крис Хемсворт подобрал автостопщика и подвез его на вертолете

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Тор не оставит в беде. Актер Крис Хемсворт подобрал автостопщика и подвез его на вертолете
скрин из видео

Что такое Австралия? Это когда ты ловишь попутку и тебя подвозит Тор на вертолете. 

Уроженец Чикаго, США, музыкант Скот Хильдербренд прилетел в аэропорт города Брисбен из Мексики. Там он решил поймать попутку и доехать до популярного городского пляжа Байрон Бэй, пишет Huffington Post.

Его подобрал австралийский актер Крис Хемсворт известный по роли Тора в экранизации комиксов Marvel. 

Музыкант в это время даже не догадывался, кто его подвозит, а Хемсворт и его друг Люк Зоччи снимали все происходящее на телефон.

"Нам нужно на секунду остановиться и сменить колеса", - сказал актер и предложил попутчику пересесть на ветролет. Тот согласился. 

 

"Подобрали автостопщика, который не был серийным убийцей, как нам говорят, а оказался отличным музыкантом Скоттом Хильдербрендом"

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