Тор не оставит в беде. Актер Крис Хемсворт подобрал автостопщика и подвез его на вертолете

Что такое Австралия? Это когда ты ловишь попутку и тебя подвозит Тор на вертолете.

Уроженец Чикаго, США, музыкант Скот Хильдербренд прилетел в аэропорт города Брисбен из Мексики. Там он решил поймать попутку и доехать до популярного городского пляжа Байрон Бэй, пишет Huffington Post.

Его подобрал австралийский актер Крис Хемсворт известный по роли Тора в экранизации комиксов Marvel.

Музыкант в это время даже не догадывался, кто его подвозит, а Хемсворт и его друг Люк Зоччи снимали все происходящее на телефон.

"Нам нужно на секунду остановиться и сменить колеса", - сказал актер и предложил попутчику пересесть на ветролет. Тот согласился.

"Подобрали автостопщика, который не был серийным убийцей, как нам говорят, а оказался отличным музыкантом Скоттом Хильдербрендом"