Тор не оставит в беде. Актер Крис Хемсворт подобрал автостопщика и подвез его на вертолете

Что такое Австралия? Это когда ты ловишь попутку и тебя подвозит Тор на вертолете.
Уроженец Чикаго, США, музыкант Скот Хильдербренд прилетел в аэропорт города Брисбен из Мексики. Там он решил поймать попутку и доехать до популярного городского пляжа Байрон Бэй, пишет Huffington Post.
Его подобрал австралийский актер Крис Хемсворт известный по роли Тора в экранизации комиксов Marvel.
Музыкант в это время даже не догадывался, кто его подвозит, а Хемсворт и его друг Люк Зоччи снимали все происходящее на телефон.
"Нам нужно на секунду остановиться и сменить колеса", - сказал актер и предложил попутчику пересесть на ветролет. Тот согласился.
"Подобрали автостопщика, который не был серийным убийцей, как нам говорят, а оказался отличным музыкантом Скоттом Хильдербрендом"
Журнал Новое Время №38
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