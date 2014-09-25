Насиров получил Томос. Соцсети разозлило решение восстановить в должности экс-главу ГФС Сегодня, 18:39 559 Цей матеріал також доступний українською Архивный кадр: Глава ДФС Роман Насиров получил подозрение в коррупции и уехал в реанимацию кардиологии скрин из видео

Эпопея с клетчатым одеялом закончилась восстановлением Насирова в должности. Пользователи соцсетей не верят своим глазам.

11 декабря экс-глава государственной фискальной службы Роман Насиров, подозреваемый в коррупции, после увольнения Кабмином, через суд восстановился в должности. Также суд постановил компенсировать ему 183 тысячи гривен за вынужденный прогул.

В Сети предложили восстановить в должности и беглого Януковича.

Чекаємо, коли Окружний адміністративний суд Києва поновить на посаді Януковича. Або Сталіна. https://t.co/1UCBtCa1Ly — Уляна Супрун (@usuprun) 11 декабря 2018 г.

Якщо Насіров знову на посаді, то президентом може бути і Янукович.

Наукова юридична фантастика по-українськи. — Mariia Kriuchok (@Mariia_Doc) 11 декабря 2018 г.

Насіров поновився на работі через суд...

Янокович: А шо, так можна было? — Киевский ???????? (@Ale4kko) 11 декабря 2018 г.

Страшно закрывать глаза.

Пользователи пытаются разобраться, зачем же он вернулся.

Поновлення Насірова на посаді є одним із таємних пунктів рішення Вселенського патріархату про надання томосу Україні – джерело — Олєг у пальті (@olehpalto) 11 декабря 2018 г.

Роман Насіров отримав Томос про поновлення на посаді голови ДФС — Пан Скоцький (@skotzkyi) 11 декабря 2018 г.

З томосом ще не все так однозначно може бути, по факту є поки тільки насіров. — Инженер (@FormatorV) 11 декабря 2018 г.

У каждого движения есть свой символ.

Что еще могут сделать украинские суды.

Суд поновив на посаді Насірова і зобов'язав вас видалити всі жарти про клетчатий плед. — Ganusіn (@nusss1nn) 11 декабря 2018 г.

Клетчатый плед снова в тренде.

Напомним, 2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.