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Насиров получил Томос. Соцсети разозлило решение восстановить в должности экс-главу ГФС

Сегодня, 18:39
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Архивный кадр: Глава ДФС Роман Насиров получил подозрение в коррупции и уехал в реанимацию кардиологии

скрин из видео

Эпопея с клетчатым одеялом закончилась восстановлением Насирова в должности. Пользователи соцсетей не верят своим глазам.

11 декабря экс-глава государственной фискальной службы Роман Насиров, подозреваемый в коррупции, после увольнения Кабмином, через суд восстановился в должности. Также суд постановил компенсировать ему 183 тысячи гривен за вынужденный прогул.

В Сети предложили восстановить в должности и беглого Януковича.

Страшно закрывать глаза. 

Пользователи пытаются разобраться, зачем же он вернулся.

У каждого движения есть свой символ.

Что еще могут сделать украинские суды.

Клетчатый плед снова в тренде.

Напомним, 2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко. 

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн. 

7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.

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LOL

25 сентября 2014, 11:31

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