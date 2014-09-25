Насиров получил Томос. Соцсети разозлило решение восстановить в должности экс-главу ГФС
Эпопея с клетчатым одеялом закончилась восстановлением Насирова в должности. Пользователи соцсетей не верят своим глазам.
11 декабря экс-глава государственной фискальной службы Роман Насиров, подозреваемый в коррупции, после увольнения Кабмином, через суд восстановился в должности. Также суд постановил компенсировать ему 183 тысячи гривен за вынужденный прогул.
В Сети предложили восстановить в должности и беглого Януковича.
Чекаємо, коли Окружний адміністративний суд Києва поновить на посаді Януковича. Або Сталіна. https://t.co/1UCBtCa1Ly— Уляна Супрун (@usuprun) 11 декабря 2018 г.
Якщо Насіров знову на посаді, то президентом може бути і Янукович.— Mariia Kriuchok (@Mariia_Doc) 11 декабря 2018 г.
Наукова юридична фантастика по-українськи.
Насіров поновився на работі через суд...— Киевский ???????? (@Ale4kko) 11 декабря 2018 г.
Янокович: А шо, так можна было?
Страшно закрывать глаза.
Пользователи пытаются разобраться, зачем же он вернулся.
Поновлення Насірова на посаді є одним із таємних пунктів рішення Вселенського патріархату про надання томосу Україні – джерело— Олєг у пальті (@olehpalto) 11 декабря 2018 г.
Роман Насіров отримав Томос про поновлення на посаді голови ДФС— Пан Скоцький (@skotzkyi) 11 декабря 2018 г.
З томосом ще не все так однозначно може бути, по факту є поки тільки насіров.— Инженер (@FormatorV) 11 декабря 2018 г.
У каждого движения есть свой символ.
Что еще могут сделать украинские суды.
Суд поновив на посаді Насірова і зобов'язав вас видалити всі жарти про клетчатий плед.— Ganusіn (@nusss1nn) 11 декабря 2018 г.
Клетчатый плед снова в тренде.
Напомним, 2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.
Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.
7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.
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