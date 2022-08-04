Не рассчитала габариты. На Одесчине упитанная енотовидная собака пыталась пролезть сквозь забор на базу отдыха, но застряла 4 августа, 14:58 Не пролез животик (Фото:ГСЧС в Одесской области/Facebook)

В городе Беляевка, на Одесчине, в деревянном заборе, ограждающем базу отдыха, застряла упитанная енотовидная собака. Спасать животное пришлось работникам ГСЧС. Об этом сообщила их пресс-служба.

Она пытался незаметно попасть в базу отдыха Пристань, но не рассчитала свои габариты.

«За несколько минут наши ребята прибыли в реку Урудорова, на лодке быстренько добрались до места и освободили эту «ракету» из ловушки», — говорится в посте.

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Позже на странице ГСЧС сообщили, что животное спасатели передали в местный зоопарк. «Мы не могли просто оставить ее одну, еще и в таком состоянии, поэтому привезли в Одессу и передали в зоопарк, в котором уже успели провести осмотр, сделать уколы и даже выделить новый дом. Будет жить. Ибо жизнь всегда побеждает!»

Напомним, что в Киевском зоопарке рассказали о выжившей после обстрелов жилого дома Оболонского района желтоухой черепахе Торе.

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