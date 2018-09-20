Только никому не говорите. Пользователей соцсетей разозлила "церемония" получения венгерских паспортов

Пользователей соцсетей разозлила раздача венгерских паспортов в Берегово. Они назвали такие действия сепаратизмом и угрозой целостности Украины.
В Сети появилось видео из консульства Венгрии в городе Берегово, Закарпатская область, в котором видно, как украинские граждане получают венгерские паспорта и отмечают это событие шампанским.
В Сети предлагают открыть консульство на Донбассе.
зашибись ... я давно говорю ... что венгерские консульства нужно резко сократить до одного и разрешить им его открыть на передоврой на Донбассе ... где-то в районе Зайцево ... пусть все желающие приезжают посмотреть что такое война https://t.co/165FkgEwf2— tato Alex (@tatoAlexxx) 19 сентября 2018 г.
Многие пользователи отмечают, что об этом было известно давно.
Теж мені відкриття. На Закарпатті років 10 всі знають де видають паспорти,Консульства в Ужгороді і Берегові,або як правило в найближчих селах(районах) Мадярщини.— МАКСІМУС▶️ (@maximus007) 19 сентября 2018 г.
Другие проводят аналогии с Крымом.
Угорщина все робить за рос. калькою по Криму. Тільки нашим можновладцям зручно і вигідно наступати на ті самі граблі. Таке враження, що бездарніших і ненажерливіших посадовців в Україні ще не було. Система прогнила наскрізь. І гниє з голови держави...— vorsklyanka (@Iririririna) 19 сентября 2018 г.
Паспорт» подсрачник» угорщина.— Drop Dead Fred (@ozzon626) 19 сентября 2018 г.
Те, що робить Угорщина, аж нічим не відрізняється від того, що робила і робить Росія на Донбасі.— Тихон Гайовий (@ukr_flashlight) 19 сентября 2018 г.
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на инцидент и допустил высылку консула Венгрии.
Україна висилає угорського консула, через те, що він видавав громадянам України паспорти громадянина Угорщини. #новини #Україна #Угорщина pic.twitter.com/Y6Q7IPBatT— Суспільний ревізор (@srevizor_ua) 20 сентября 2018 г.
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