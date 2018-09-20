20 сентября 2018, четверг

Только никому не говорите. Пользователей соцсетей разозлила "церемония" получения венгерских паспортов

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Интерпретация мема неверный бойфренд
srevizor_ua via Twitter

Интерпретация мема неверный бойфренд

Пользователей соцсетей разозлила раздача венгерских паспортов в Берегово. Они назвали такие действия сепаратизмом и угрозой целостности Украины. 

В Сети появилось видео из консульства Венгрии в городе Берегово, Закарпатская область, в котором видно, как украинские граждане получают венгерские паспорта и отмечают это событие шампанским. 

 В Сети предлагают открыть консульство на Донбассе. 

 Многие пользователи отмечают, что об этом было известно давно. 

 Другие проводят аналогии с Крымом. 

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на инцидент и допустил высылку консула Венгрии.

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