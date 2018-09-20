Только никому не говорите. Пользователей соцсетей разозлила "церемония" получения венгерских паспортов

Пользователей соцсетей разозлила раздача венгерских паспортов в Берегово. Они назвали такие действия сепаратизмом и угрозой целостности Украины.

В Сети появилось видео из консульства Венгрии в городе Берегово, Закарпатская область, в котором видно, как украинские граждане получают венгерские паспорта и отмечают это событие шампанским.

В Сети предлагают открыть консульство на Донбассе.

зашибись ... я давно говорю ... что венгерские консульства нужно резко сократить до одного и разрешить им его открыть на передоврой на Донбассе ... где-то в районе Зайцево ... пусть все желающие приезжают посмотреть что такое война https://t.co/165FkgEwf2 — tato Alex (@tatoAlexxx) 19 сентября 2018 г.

Многие пользователи отмечают, что об этом было известно давно.

Теж мені відкриття. На Закарпатті років 10 всі знають де видають паспорти,Консульства в Ужгороді і Берегові,або як правило в найближчих селах(районах) Мадярщини. — МАКСІМУС▶️ (@maximus007) 19 сентября 2018 г.

Другие проводят аналогии с Крымом.

Угорщина все робить за рос. калькою по Криму. Тільки нашим можновладцям зручно і вигідно наступати на ті самі граблі. Таке враження, що бездарніших і ненажерливіших посадовців в Україні ще не було. Система прогнила наскрізь. І гниє з голови держави... — vorsklyanka (@Iririririna) 19 сентября 2018 г.

Паспорт» подсрачник» угорщина. — Drop Dead Fred (@ozzon626) 19 сентября 2018 г.

Те, що робить Угорщина, аж нічим не відрізняється від того, що робила і робить Росія на Донбасі. — Тихон Гайовий (@ukr_flashlight) 19 сентября 2018 г.

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на инцидент и допустил высылку консула Венгрии.