«Ядерное оружие на всех». Токаев высмеял предложение Лукашенко по поводу союза с Беларусью и РФ — видео

29 мая, 13:42
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Касым-Жомарт Токаев заявил, что российское ядерное оружие Казахстану не нужно (Фото:Скриншот видео Maks_NAFO_FELLA/Twitter)

Касым-Жомарт Токаев заявил, что российское ядерное оружие Казахстану не нужно (Фото:Скриншот видео Maks_NAFO_FELLA/Twitter)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев исключает вступление своей страны в так называемое «союзное государство» Беларуси и РФ.

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Об этом он заявил, комментируя бредовое заявление российской марионетки Александра Лукашенко, пообещавшего за это «ядерное оружие».

«Никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все. Будет ядерное оружие на всех», — пообещал он в интервью кремлевской пропаганде.

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На каких основаниях Лукашенко решил, что может распоряжаться, кому и за что должно быть предано российское ядерное оружие, не ясно, однако для Токаева, судя по его ответу, слова беларуского диктатора все равно не имеют никакого значения, и выглядят не более чем «шутка».

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«Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Ну, я по достоинству оценил его шутку“. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения. Прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия. Договору о запрете испытаний ядерного оружия. И остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — подчеркнул Токаев.

https://twitter.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1663113744891740162
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко Казахстан Касым-Жомарт Токаев Союзное государство России и Беларуси

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