Немножко перепутал. Нардеп Тищенко во время гимна Украины в Верховной Раде забыл место расположения сердца 4 апреля, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Фото называется «Найди одно отличие» (Фото:Денис Рыбачок/Facebook)

Нардеп от партии Слуга Народа Николай Тищенко во время звучания гимна Украины в ВР забыл место расположения сердца и положил руку не туда. На курьез обратил внимание политолог Денис Рыбачок в своих соцсетях.

«Хоть где-то стабильность», — комментирует Рыбачок пост.

Об этом пошутил адвокат Виктор Бенед. Напомним, что Тищенко, поздравляя украинцев с Днем соборности, упомянул лишь часть ее территории «от Киева до Закарпатья».

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Напомним, что Николай Тищенко часто веселил украинцев своими разнообразными заявлениями: например о том, что котлета на украинском языке — митбол. Широкий резонанс приобрели и придуманные цены нардепа для центрального Бессарабского рынка Киева, где он покупал гречку за 12 гривен.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.



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