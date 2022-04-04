Немножко перепутал. Нардеп Тищенко во время гимна Украины в Верховной Раде забыл место расположения сердца

4 апреля, 17:44
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Фото называется «Найди одно отличие» (Фото:Денис Рыбачок/Facebook)

Фото называется «Найди одно отличие» (Фото:Денис Рыбачок/Facebook)

Нардеп от партии Слуга Народа Николай Тищенко во время звучания гимна Украины в ВР забыл место расположения сердца и положил руку не туда. На курьез обратил внимание политолог Денис Рыбачок в своих соцсетях.

«Хоть где-то стабильность», — комментирует Рыбачок пост.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2389146711225404&set=a.679089992231093

Об этом пошутил адвокат Виктор Бенед. Напомним, что Тищенко, поздравляя украинцев с Днем соборности, упомянул лишь часть ее территории «от Киева до Закарпатья».

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3196688943944363

Напомним, что Николай Тищенко часто веселил украинцев своими разнообразными заявлениями: например о том, что котлета на украинском языке — митбол. Широкий резонанс приобрели и придуманные цены нардепа для центрального Бессарабского рынка Киева, где он покупал гречку за 12 гривен.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Верховная Рада Курьезы Гимн Украины Николай Тищенко

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