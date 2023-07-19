Отборный кринж. Тищенко показал, как он «борется с мафией», стреляя в картонную мишень — видео 19 июля, 11:04 Что бы ни значило видео Тищенко, но, похоже, что он всех «победил» (Фото:Скриншот видео Николая Тищенко/Facebook)

Народный депутат Николай Тищенко, исключенный из партии Слуга народа после скандала с поездкой в Таиланд на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассмешил соцсети своей «борьбой с мафией».

Дело в том, что он опубликовал на своей странице в Facebook видео, степенью кринжовости которого можно только «восхищаться».

На обнародованных кадрах Тищенко стреляет в тире из пистолета по картонной мишени в виде человеческого силуета с надписью: «Лісова мафія».

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Что это за новый противник, рискнувший нарваться на праведный гнев одиозного нардепа, достоверно неизвестно, однако похоже, что победу в этой схватке одержал именно последний.

Впрочем, известный афоризм гласит, что «мафия бессмертна», поэтому можно предположить, что противостояние еще не закончено, и Тищенко ждет еще очень много «работы».

«Слава Украине. Мы победим. Команда президента», — подчеркнул нардеп.