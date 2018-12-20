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Тимошенко потеряла 47 тысяч подписчиков на YouTube после удаления фейковых аккаунтов

Сегодня, 15:09
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Юлия Тимошенко за один день потеряла 44% от своих подписчиков в YouTube.

13-14 ноября видеохостинг YouTube провел масштабную чистку от спам-аккаунтов. В службе поддержки заявили, что это регулярная процедура и предупредили создателей контента, что у них может резко уменьшиться количество подписчиков. 

Пользователи Facebook заметили, что больше всего подписчиков потеряла лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко.

С помощью сервиса Socialblade мы посмотрели статистику YouTube аккаунта Тимошенко и действительно 14 декабря, количество подписчиков снизилось на 47 тысяч или 44,3% от общего количества подписчиков на канале. 

Аккаунт президента Петра Порошенко с его 18 тысячами подписчиков не потерял. 

 

С учетом среднего ежедневного роста канала Олега Ляшко, он потерял около 100 подписчиков.

 

Владимир Зеленский не имеет собственного YouTube-канала, но для своих заявлений он использует аккаунт Студия Квартал 95 Online с двумя миллионами подписчиков. C учетом среднего роста канала, он потерял 10 тысяч подписчиков. 

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