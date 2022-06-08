Танцуют, шутят, защищают. Подборка видео украинских военных с их службы

8 июня, 17:20
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ВСУ не теряют чувство юмора (Фото:Скриншот с видео пользователей)

ВСУ не теряют чувство юмора (Фото:Скриншот с видео пользователей)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину военные из ВСУ круглосуточно защищают покой гражданских людей. Кроме того, они находят время шутить, спасать четырехлапых и даже танцевать. Иногда бойцы делятся шутливыми видео в TikTok. НВ собрало актуальные.

Зажигательный танец с оружием в руках и Украиной в сердце.

@skifpubgodinok #НГУ ♬ оригинальный звук - Владислав)

Немного историй из службы.

@skif_war_ua #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #зсу #Україна #війна #українськийтікток #славаукраїні #донецьк ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

Чувство юмора даже во время войны очень важно.

@skoblet Жиза нє? #🇺🇦 #ukraine #army #fup #fyr #рекомендации #war ♬ вы на канале - m1po

Хвостатый фронт. Скорее всего, на видео – будущий защитник.

Видео дня
@irishkatischenko Милішого зранку не бачила😍#служба#армія#війна#дозвілля#собакен#мімішно#fyp ♬ оригінальний звук - Западенка🇺🇦

«Быстренько сгоняю домой, посмотрю, что там происходит».

@v1ktor_13 Засновано на реальних подіях😄#ukraine🇺🇦#letsgo#yourname#freedom ♬ оригинальный звук - Влад Грищенко

Оберегайте хвостатых.

@bogich.dan

бережіть хвостатих 😅

♬ оригінальний звук - Bogich.dan

Когда уже так долго стоишь на блокпостах, что знаешь все слухи о местных.

@aleksey.stark #ukraine🇺🇦❤️ #нпу🇺🇦 #впереддоперемоги💙💛💪 #nowar🙏🙏🙏 #зсу_найкращі ♬ оригинальный звук - user1261901319016

Напомним, что в телеграмм-канале Братья по Оружию опубликовали видео о российском оккупанте, который имитировал собственную смерть, а затем быстро поднялся и стал бежать дальше.

Также НВ ранее собирало несколько милых, смешных и мемных видео с TikTok о буднях ВСУ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война TikTok

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