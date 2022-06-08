Танцуют, шутят, защищают. Подборка видео украинских военных с их службы
ВСУ не теряют чувство юмора (Фото:Скриншот с видео пользователей)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину военные из ВСУ круглосуточно защищают покой гражданских людей. Кроме того, они находят время шутить, спасать четырехлапых и даже танцевать. Иногда бойцы делятся шутливыми видео в TikTok. НВ собрало актуальные.
Зажигательный танец с оружием в руках и Украиной в сердце.
Немного историй из службы.
Чувство юмора даже во время войны очень важно.
Хвостатый фронт. Скорее всего, на видео – будущий защитник.
«Быстренько сгоняю домой, посмотрю, что там происходит».
Оберегайте хвостатых.
Когда уже так долго стоишь на блокпостах, что знаешь все слухи о местных.
Напомним, что в телеграмм-канале Братья по Оружию опубликовали видео о российском оккупанте, который имитировал собственную смерть, а затем быстро поднялся и стал бежать дальше.
Также НВ ранее собирало несколько милых, смешных и мемных видео с TikTok о буднях ВСУ.
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