Полосатый беглец. Тигренок из частного зоопарка на Закарпатье сбежал через границу в Словакию

5 сентября, 20:45
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Но какое же оно милое (Фото:Полиция Словакии)

Но какое же оно милое (Фото:Полиция Словакии)

На украинско-словацкой границе разыскивают сбежавшего из частного зоопарка в Закарпатье тигренка, который перешел границу и попал в Словакию. Животное зафиксировали фотоловушки в лесу на словацкой стороне границы, также о побеге тигра сообщили словацкие пограничники.

«Были проинформированы все пограничные наряды, руководители пограничных городов и деревень, а также местные охотники. Призываем жителей приграничных регионов осторожничать», – отметили в полиции.

Видео дня

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Как сообщает словацкое издание Pravda.sk, тигр, зафиксированный фотоловушками на украинско-словацкой границе, скрылся из частного зоопарка из приграничного села Стричава на Закарпатье. По словам директора нацпарка Полонины Мирослава Бураля, которого цитирует издание, это животное эвакуировали из зоопарка с востока Украины в начале полномасштабной войны России с Украиной. Как отмечают в нацпарке, сбежал несколькомесячный тигренок, он содержался в неволе и привык к людям.

Полиция разыскивает полосатого беглеца. Она также предполагает, что он уже успел вернуться в Закарпатье.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Словакия Закарпатье Зоопарк Тигр

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