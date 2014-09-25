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Ти Диви. В Сети появился сервис, на котором собраны только украинские блогеры и видео

Сегодня, 14:55
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ТиДиви - найновіші відео українською via Facebook

В уанете появился сайт с исключительно украинским видео-контентом. Без российских блогеров и музыкальных исполнителей в рекомендациях. 

Разработчики из Ивано-Франковска создали сайт под названием ТиДиви с роликами украинских блогеров и медиапроектов. Рекомендации в ТиДиви формируются исключительно из украинского контента. В нем собраны блоги про путешествия, музыку, спорт, кино, юмористические шоу, стримы украинских геймеров, техноблоги и видео на другие темы. 

Как пишут создатели проекта, на сайте будет появляться по 50 новых роликов в день. 

Руководитель проекта Андрей Илькив говорит, что они не планируют запускать отдельную платформу для хранения контента поскольку YouTube дает надежные и удобные инструменты для работы с видео. А вот рекомендации, которые сервис предлагает украинцам и миру не самые лучшие, поэтому он и решил создать ТиДиви. 

"Из-за засилья русскоязычного контента в рекомендациях Youtube многим действительно хорошим украинским создателям контента практически нереально достучаться до своей аудитории, поэтому они быстро перегорают. Именно эти две проблемы мы хотим решить и предоставить хороший рекомендательный сервис зрителям, которые хотят смотреть видео на украинском языке", - подытожил Илькив. 

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