Ти Диви. В Сети появился сервис, на котором собраны только украинские блогеры и видео Сегодня, 14:55 67 Цей матеріал також доступний українською ТиДиви - найновіші відео українською via Facebook

В уанете появился сайт с исключительно украинским видео-контентом. Без российских блогеров и музыкальных исполнителей в рекомендациях.

Разработчики из Ивано-Франковска создали сайт под названием ТиДиви с роликами украинских блогеров и медиапроектов. Рекомендации в ТиДиви формируются исключительно из украинского контента. В нем собраны блоги про путешествия, музыку, спорт, кино, юмористические шоу, стримы украинских геймеров, техноблоги и видео на другие темы.

Как пишут создатели проекта, на сайте будет появляться по 50 новых роликов в день.

Руководитель проекта Андрей Илькив говорит, что они не планируют запускать отдельную платформу для хранения контента поскольку YouTube дает надежные и удобные инструменты для работы с видео. А вот рекомендации, которые сервис предлагает украинцам и миру не самые лучшие, поэтому он и решил создать ТиДиви.

"Из-за засилья русскоязычного контента в рекомендациях Youtube многим действительно хорошим украинским создателям контента практически нереально достучаться до своей аудитории, поэтому они быстро перегорают. Именно эти две проблемы мы хотим решить и предоставить хороший рекомендательный сервис зрителям, которые хотят смотреть видео на украинском языке", - подытожил Илькив.