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Спецтема: Выборы президента Украины

The Украина. Соцсети обсуждают и шутят про выборы президента и результаты первых экзитполов

Вчера, 22:43
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The Украина. Соцсети обсуждают и шутят про выборы президента и результаты первых экзитполов - фото

Ivan Marunich / Facebook

Согласно окончательным данным экзитполов Владимир Зеленский установил исторический рекорд - 73%. Петр Порошенко набрал 25%. Соцсети уже бурно обсуждают эти цифры. 

Результаты выборов в одном посте. 

Давайте держать себя в руках - все-таки это только экзитполы!

Но вообще, пользователям уже все понятно. И настроение у всех разное.

Перспективный (?) инсайд от Виталия Чепиноги. 

А вот это 100% правда.

И еще одна реплика о речи Петра Порошенко. 

Редактор Европейской правды Сергей Сидоренко утверждает, что выборы - это не победа Зеленского, а поражение Порошенко. 

Поговорили о серьезном, пора и пошутить. Конечно же, обойти ошибку Владимира Зеленского, который решил показать на камеры свой бюллетень, сложно. 

Что можно сказать о президентской кампании-2019? Ну, например:

Никто не любит политиков-перебежчиков. Кроме политиков-перебежчиков. 

Какие еще аргументы вам нужны?

Так кто кого затроллил?

Уже завтра! Во всех Фейсбуках страны! 

Зеленский может организовать революцию против Путина?

Украинские выборы воскрешают классику. 

А теперь давайте немного успокоимся...

И поговорим о действительно важном!

Спецтема   Выборы президента Украины

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