The Украина. Соцсети обсуждают и шутят про выборы президента и результаты первых экзитполов Вчера, 22:43 6128 Цей матеріал також доступний українською Ivan Marunich / Facebook Ivan Marunich / Facebook

Согласно окончательным данным экзитполов Владимир Зеленский установил исторический рекорд - 73%. Петр Порошенко набрал 25%. Соцсети уже бурно обсуждают эти цифры.

Результаты выборов в одном посте.

Давайте держать себя в руках - все-таки это только экзитполы!

Но вообще, пользователям уже все понятно. И настроение у всех разное.

Перспективный (?) инсайд от Виталия Чепиноги.

А вот это 100% правда.

И еще одна реплика о речи Петра Порошенко.

Редактор Европейской правды Сергей Сидоренко утверждает, что выборы - это не победа Зеленского, а поражение Порошенко.

Поговорили о серьезном, пора и пошутить. Конечно же, обойти ошибку Владимира Зеленского, который решил показать на камеры свой бюллетень, сложно.

Что можно сказать о президентской кампании-2019? Ну, например:

Никто не любит политиков-перебежчиков. Кроме политиков-перебежчиков.

Какие еще аргументы вам нужны?

Так кто кого затроллил?

Уже завтра! Во всех Фейсбуках страны!

Зеленский может организовать революцию против Путина?

Украинские выборы воскрешают классику.

А теперь давайте немного успокоимся...

И поговорим о действительно важном!