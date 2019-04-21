The Украина. Соцсети обсуждают и шутят про выборы президента и результаты первых экзитполов
Согласно окончательным данным экзитполов Владимир Зеленский установил исторический рекорд - 73%. Петр Порошенко набрал 25%. Соцсети уже бурно обсуждают эти цифры.
Результаты выборов в одном посте.
Давайте держать себя в руках - все-таки это только экзитполы!
Но вообще, пользователям уже все понятно. И настроение у всех разное.
Перспективный (?) инсайд от Виталия Чепиноги.
А вот это 100% правда.
И еще одна реплика о речи Петра Порошенко.
Редактор Европейской правды Сергей Сидоренко утверждает, что выборы - это не победа Зеленского, а поражение Порошенко.
Поговорили о серьезном, пора и пошутить. Конечно же, обойти ошибку Владимира Зеленского, который решил показать на камеры свой бюллетень, сложно.
Что можно сказать о президентской кампании-2019? Ну, например:
Никто не любит политиков-перебежчиков. Кроме политиков-перебежчиков.
Какие еще аргументы вам нужны?
Так кто кого затроллил?
Уже завтра! Во всех Фейсбуках страны!
Зеленский может организовать революцию против Путина?
Украинские выборы воскрешают классику.
А теперь давайте немного успокоимся...
И поговорим о действительно важном!