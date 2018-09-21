Тернопольского журналиста избили за гражданскую позицию. Он выступил за туалет в центре города

В городе Чортков Тернопольской области бизнесмен ударил журналиста местной газеты. У них было разное мнение по поводу уборной в центре города.

Торговец велосипедами Михаил Воснович на улице напал на журналиста газеты "Голос народу" Тараса Зайца и ударил его в лицо. Скандал возник раньше на Facebook-странице локального сообщества ГО "Альтернатива - Чортків", пишет издание Тернополяни.

Там жители Чорткова спорили о том, стоит ли устанавливать общественную уборную в центре города. Одни говорили, что не стоит портить центр, а другие - что туалет улучшит санитарную обстановку.

Заец выступил "за" и получил угрозу от Восновича.

Мэр Чорткова осудил поступок бизнесмена и попросил полицию разобраться.