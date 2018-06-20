20 июня 2018, среда

"Терминатор из жидкого металла" опубликовал в Instagram фотографии из Закарпатья

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Актер принимает участие в съемках фильма Захар Беркут
ripfighter via Instagram

Актер принимает участие в съемках фильма Захар Беркут

Американский актер Роберт Патрик, известный по роли Терминатора Т-1000, опубликовал фотографии с отдыха на озере Синевир, которое находится в Закарпатской области.

Актер приехал, чтобы сыграть в украинском фильме Захар Беркут режиссера Ахтема Сеитаблаева.  

Visited Lake Sinevyr today, beautiful Ukraine ????????

Публикация от Robert Patrick ???????? (@ripfighter)

 

 

Синопсис: 1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, уничтожая все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников — братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Вне себя от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у небольшой общины горных охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как навсегда остановить многочисленного врага.

Патрик не единственный иностранный актер, который присоединился к касту Захара Беркута,  в фильме также сыграет Томми Флэнаган (Храброе сердце, Гладиатор, Город грехов), Поппи Дрейтон (Аббатство Даунтон, Русалочка), Алекс МакНикол (5-волна, Аксель) и Элисон Дуди (Индиана Джонс и последний крестовый поход, Вид на убийство).

Премьера фильма планируется на 2019 год. 

Смотрите видео-интервью Ахтема Сеитаблаева на Радіо НВ.

 

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