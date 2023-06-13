В соцсетях спорят, заслужил ли экс-нардеп Черновол обливание зеленкой и мусорный бак 13 июня, 17:52 Мнения людей по поводу нападения на Черновола разделились (Фото:Скриншот видео Daily Lviv/YouTube)

Во вторник, 13 июня, неизвестные атаковали бывшего депутата Верховной Рады Тараса Черновола, облив его зеленкой и другими неустановленными жидкостями, после чего забросили в мусорный бак.

Поводом для этого стали его высказывания в комментарии к видео с главой медицинской службы механизированного батальона ВСУ Вовки Да Винчи Алиной Михайловой.

В частности, Черновол опубликовал фрагмент ее интервью журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала, под которым разразился критикой в адрес какой-то «подолигархической шмары».

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После вспыхнувшего скандала бывший нардеп заявил, что лишь писал о «тенденциях» на телевидении, и имел в виду Михайлову не как военнослужащую, а как депутата Киевсовета, однако его критиков такие оправдания не успокоили, в результате чего он и оказался в мусорном баке.

Пользователи соцсетей отреагировали на это насмешками и прочими издевательскими мемами.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В то же время нашлись и те, кто встал на сторону Черновола.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Сама Михайлова, комментируя нападение на экс-нардепа, заявила, что мусорную люстрацию одобряет, назвав его «политической проституткой».