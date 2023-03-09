День рождения Тараса Шевченко. В соцсетях вспоминают великого украинского поэта, его творчество и «пророчества»

9 марта, 11:46
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Творчество Тараса Шевченко остается не менее актуальным, чем 200 лет назад (Фото:taras-shevchenko.in.ua)

Творчество Тараса Шевченко остается не менее актуальным, чем 200 лет назад (Фото:taras-shevchenko.in.ua)

Ровно 209 лет назад, 9 марта 1814 года в селе Моринцы на Черкащине родился знаменитый украинский поэт, прозаик и художник Тарас Шевченко.

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Благодаря своим работам, оказавшимся столь близкими его современникам, со временем он стал одним из национальных символов, почитаемым потомками до сих пор.

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Более того, с началом российской военной агрессии в 2014 году творчество Шевченко, раскрывающее суть столь ненавистных ему «москалей», получило какой-то пророческий символизм.

Видео дня

В результате этого его поэзия наполнилась новыми смыслами, став не менее актуальной, чем два века назад.

На этом фоне украинцы в День рождения Шевченко делятся в соцсетях своими мыслями о великом соотечественнике, анализируют его вклад в национальную культуру и цитируют свои любимые строчки из его творчества.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Культура День рождения Тарас Шевченко Поэт

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