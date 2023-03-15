Сюрприз от ВСУ. Украинский танк застал оккупантов врасплох, воспользовавшись туманом — видео 15 марта, 15:11 Для оккупантов появление танка ВСУ стало полной неожиданностью (Фото:Скриншот видео К-2/Facebook)

Украинские защитники применили военную смекалку, чтобы уничтожить готовившихся к атаке российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook 2-й механизированный батальон К-2 из состава 54-й ОМБр ВСУ.

Воспользовавшись туманом, украинские танкисты подобрались практически в впритык к позициям противника и расстреляли их в упор с дистанции 20 метров.

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«В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть», — говорится в описании к обнародованным кадрам.