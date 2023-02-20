Российский танк контузил своих же военных — видео 20 февраля, 14:25 Стрелок-наводчик открыл огонь, несмотря на стоявших возле дула солдат (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Российские войска продолжают демонстрировать просто поразительный уровень своей подготовки.

После многочисленных аудиоперехватов, в которых захватчики жалуются на регулярные обстрелы со стороны своей же бронетехники в соцсетях обнародовали довольно показательное в этом смысле видео.

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На нем видно, как стрелок-наводчик российского танка открывает огонь, несмотря на стоящих у самого дула солдат, вероятно, из его же экипажа.

Результатом этого стала контузия незадачливых оккупантов, один из которых сразу же схватился за голову и упал, корчась от боли.

К сожалению, после этого танк остался стоять на месте, так и не довершив начатое проездом по валяющемуся на земле россиянину, однако и без этого его боеспособность теперь под большим сомнением.