Экипаж запаниковал. Новейший российский танк Т-90M слетел с обрыва во время охоты украинского дрона — видео
В итоге новейший российский танк был уничтожен (Фото:Скриншот видео Десантно-штурмовые войска ВСУ/Facebook)
Украинские FPV дроны-камикадзе продолжают охоту на самые современные российские танки T-90M Прорыв.
Соответствующее видео в пятницу, 11 августа, опубликовало у себя в соцсетях командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как видно на обнародованных кадрах, вражеский экипаж оказался настолько напуган, что, пытаясь в панике скрыться от барражировавших в небе беспилотников, не заметил позади себя обрыв, из-за чего слетел вниз и перевернулся.
В свою очередь украинский дрон завершил свою работу, успешно поразив обездвиженный после падения танк, в результате чего бронетехника оккупантов была полностью уничтожена.