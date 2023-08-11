Экипаж запаниковал. Новейший российский танк Т-90M слетел с обрыва во время охоты украинского дрона — видео

11 августа, 16:53
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В итоге новейший российский танк был уничтожен (Фото:Скриншот видео Десантно-штурмовые войска ВСУ/Facebook)

В итоге новейший российский танк был уничтожен (Фото:Скриншот видео Десантно-штурмовые войска ВСУ/Facebook)

Украинские FPV дроны-камикадзе продолжают охоту на самые современные российские танки T-90M Прорыв.

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Соответствующее видео в пятницу, 11 августа, опубликовало у себя в соцсетях командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как видно на обнародованных кадрах, вражеский экипаж оказался настолько напуган, что, пытаясь в панике скрыться от барражировавших в небе беспилотников, не заметил позади себя обрыв, из-за чего слетел вниз и перевернулся.

Видео дня

В свою очередь украинский дрон завершил свою работу, успешно поразив обездвиженный после падения танк, в результате чего бронетехника оккупантов была полностью уничтожена.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Беспилотники Российская военная техника Дроны Война России против Украины

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