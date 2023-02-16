Лицемерный пропагандист. Пока Соловьев шлет россиян в окопы, его сын работает моделью в Лондоне 16 февраля, 14:40 Даниил Соловьев на фронт не спешит (Фото:officejjsmart/Twitter)

Пока один из главных пропагандистов РФ Владимир Соловьев агитирует россиян идти пушечным мясом на войну против Украины, его 21-летний сын Даниил отсиживается за границей.

Об этом рассказал у себя в Twitter журналист Джейсон Джей Смарт.

По его словам, Даниил Соловьев живет в Лондоне, где работает в модельном бизнесе.

При этом старший сын пропагандиста Александр, как сообщает журналист, также находится в Великобритании, а не в окопе где-то под Бахмутом.

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«Лицемерие! Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне (должно быть, это мамины гены). Несмотря на то, что Владимир Соловьев призывает к войне против Украины, он предпочитает не упоминать ни об этом, ни о своем старшем сыне, тоже уклоняющемся от призыва», — отметил Смарт.

Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото, на котором молодой человек, как утверждается, тот самый Даниил, запечатлен в женском образе, хотя его отец активно поддерживает репрессии кремлевского режима против представителей ЛГБТ-сообщества в РФ.

Сам же пропагандист после обнародования информации о его сыновьях, не спешащих идти умирать за российского диктатора Владимира Путина, разразился истерикой и ожидаемо назвал все это «фейками укронацистов».