Лицемерный пропагандист. Пока Соловьев шлет россиян в окопы, его сын работает моделью в Лондоне

16 февраля, 14:40
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Даниил Соловьев на фронт не спешит (Фото:officejjsmart/Twitter)

Даниил Соловьев на фронт не спешит (Фото:officejjsmart/Twitter)

Пока один из главных пропагандистов РФ Владимир Соловьев агитирует россиян идти пушечным мясом на войну против Украины, его 21-летний сын Даниил отсиживается за границей.

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Об этом рассказал у себя в Twitter журналист Джейсон Джей Смарт.

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По его словам, Даниил Соловьев живет в Лондоне, где работает в модельном бизнесе.

При этом старший сын пропагандиста Александр, как сообщает журналист, также находится в Великобритании, а не в окопе где-то под Бахмутом.

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«Лицемерие! Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне (должно быть, это мамины гены). Несмотря на то, что Владимир Соловьев призывает к войне против Украины, он предпочитает не упоминать ни об этом, ни о своем старшем сыне, тоже уклоняющемся от призыва», — отметил Смарт.

https://twitter.com/officejjsmart/status/1624764341210816521

Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото, на котором молодой человек, как утверждается, тот самый Даниил, запечатлен в женском образе, хотя его отец активно поддерживает репрессии кремлевского режима против представителей ЛГБТ-сообщества в РФ.

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https://twitter.com/VolDeMa61150617/status/1624993077256499202?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624993077256499202%7Ctwgr%5Ee9c85af654808c775a2ce804e3ac824160519682%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.9tv.co.il%2Fitem%2F54516

Сам же пропагандист после обнародования информации о его сыновьях, не спешащих идти умирать за российского диктатора Владимира Путина, разразился истерикой и ожидаемо назвал все это «фейками укронацистов».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Великобритания Российская агрессия Лондон ЛГБТ Российская пропаганда Владимир Соловьев Война России против Украины

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