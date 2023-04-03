«Я больше ничего не умею». Московский поп из Киево-Печерской лавры признался, что прожил жизнь «дармоедом» — видео

3 апреля, 14:15
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Прокремлевский поп признался, что собирался бездельничать всю свою жизнь (Фото:Скриншот видео TreasChest/Twitter)

Прокремлевский поп признался, что собирался бездельничать всю свою жизнь (Фото:Скриншот видео TreasChest/Twitter)

На фоне выселения подконтрольного РПЦ московского патриархата из Киево-Печерской лавры некоторые его представители признают, что прожили жизнь дармоедами, и теперь просто не знают, что им делать.

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В соцсетях появилось видео, на котором один из прокремлевских попов сетует, что никому теперь не нужен, поскольку ничему полезному в этой жизни так и не научился, и привык быть иждивенцем на шее прихожан.

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«Я пришел в этот монастырь с расчетом на то, чтобы дожить там до старости, сколько Бог даст, и умереть… Пойду уже куда-то бомжевать… Кому я нужен дармоед такой? Роботы нету, профессии нету. Я всю свою осознанную жизнь только крутил пальцем. Я руководил хором. Мои профессиональные способности никому в этом мире не нужны», — пожаловался он журналисту, игнорируя возможность заняться низкоквалифицированным физическим трудом.

@oleshkomyros #упцмп #пашамерседес #лавра #києвськалавра #упц #сбу ♬ оригінальний звук - Мирослав Олешко: огляд новин
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Священники Московский патриархат

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