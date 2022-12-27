Агитатор «от Бога». Священник РПЦ призвал россиян умирать на войне, а не в «блевотине под столом» — видео 27 декабря, 16:21 По словам попа, лучшим вариантом для россиян будет смерь от рук бойцов ВСУ (Фото:Скриншот видео echofm_online/Twitter)

В РФ священник РПЦ Андрей Ткачев, чтобы помочь кремлевскому режиму выполнить план по мобилизации нового "пушечного мяса" для войны против Украины, объяснил россиянам, как им следует умирать.

По словам попа, самым лучшим вариантом для них будет смерь от рук бойцов ВСУ.

Ткачев считает, что в противном случае молодые граждане РФ либо погибнут от удара током, цепляясь за электрички, либо упадут с крыши 15-этажки, пытаясь сделать селфи.

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«Воинская смерть — лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. Люди умирают как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть… Таких дурацких смертей — во! Так лучше с оружием в руках умереть за родину… Еще и помолиться перед смертью», — посоветовал Ткачев, пообещав умершим таким способом «место в раю».