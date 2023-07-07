На кортеж Зеленского в Болгарии бросался прокремлевский «поп» — видео

7 июля, 10:19
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Неизвестный в рясе махал распятием и кричал что-то про «фашистов» (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Неизвестный в рясе махал распятием и кричал что-то про «фашистов» (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию прокремлевский «священник» пытался проклясть его кортеж.

Соответствующие кадры, снятые кем-то из очевидцев, были обнародованы в соцсетях.

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На них видно, как во время проезда президентского кортежа по одной из улиц Софии неизвестный мужчина в черной рясе попытался выбежать на проезжую часть, размахивая при этом распятием и крича что-то про каких-то «фашистов».

Видео дня

Чтобы угомонить агрессивного сторонника так называемого «русского мира», понадобилось сразу несколько стражей порядка, которые и утащили попа подальше от дороги во избежание еще более неадекватных действий с его стороны.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1677218805645230080

Позже выяснилось, что священником притворялся местный политический фрик Атанас Стефанов, возглавляющий общественное объединение «Друзья России».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Религия Болгария Владимир Зеленский Кортеж Священник

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