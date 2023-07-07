На кортеж Зеленского в Болгарии бросался прокремлевский «поп» — видео 7 июля, 10:19 Неизвестный в рясе махал распятием и кричал что-то про «фашистов» (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию прокремлевский «священник» пытался проклясть его кортеж.

Соответствующие кадры, снятые кем-то из очевидцев, были обнародованы в соцсетях.

На них видно, как во время проезда президентского кортежа по одной из улиц Софии неизвестный мужчина в черной рясе попытался выбежать на проезжую часть, размахивая при этом распятием и крича что-то про каких-то «фашистов».

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Чтобы угомонить агрессивного сторонника так называемого «русского мира», понадобилось сразу несколько стражей порядка, которые и утащили попа подальше от дороги во избежание еще более неадекватных действий с его стороны.

Позже выяснилось, что священником притворялся местный политический фрик Атанас Стефанов, возглавляющий общественное объединение «Друзья России».