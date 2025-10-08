В Перу католический епископ подал в отставку после того, как стало известно о его многочисленных романах. Священник имел 17 тайных любовниц.

Об этом 6 октября сообщило медиа The Times. 51-летний священник Сиро Киспе Лопес, епископ города Хули в Перу, имел по меньшей мере 17 любовниц. Среди них была даже монахиня. История получила огласку после того, как несколько женщин узнали друг о друге и чуть не подрались.

Расследование Ватикана началось после материала журналиста перуанской газеты Sin Fronteras. В апреле 2024 года ему поступила информация, что одна из предполагаемых любовниц епископа чуть не подралась с другой молодой женщиной. Это произошло, когда женщины узнали, что епископ встречается с несколькими одновременно. Среди них была монахиня.

Священник якобы по ошибке отправил уборщице видео и фото, предназначенные для любовниц. После этого она сообщила руководству церкви.

Киспе отрицает обвинения, называя их «клеветнической кампанией». В то же время Ватикан уже расследовал его ранее по подозрению в хищении церковного имущества, в частности использовании церковной мебели в частном бизнесе.

В рамках дела допросили трех женщин и уборщицу епископа. Последняя заявила, что видела доказательства интимных отношений в его доме.