В соцсетях спорят из-за свитшота, в котором Зеленский явился на аудиенцию к королю Чарльзу III 9 февраля, 15:47 Самого Чарльза III одежда Владимира Зеленского не смутила (Фото:Aaron Chown/REUTERS)

Выбор одежды президента Владимира Зеленского во время его поездки в Великобританию спровоцировал споры в соцсетях.

В частности, на аудиенцию к королю Чарльзу III он явился в свитшоте, что не совсем соответствует этикету, который предусматривает для таких мероприятий более официальный наряд.

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И хотя сам британский монарх к внешнему виду Зеленского отнесся вполне благосклонно, некоторым показалось, что таким образом президент якобы «позорит» страну.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Facebook

В то же время многие украинцы посчитали такую критику ханжеской, настаивая, что главным является то, что результатом его поездки стало усиление британской военной помощи Киеву и ужесточение санкций Лондона против кремлевского режима.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что и сам Чарльзу III время от времени появляется в подобной одежде на публике.

Фото: Скриншот с Facebook

После Великобритании Зеленский отправился во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Далее все они отправились в Брюссель на саммит лидеров Евросоюза.