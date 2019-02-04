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Супрун "взяли". Полиция опубликовала снимок марихуаны без подписи и запустила уморительный тред

Сегодня, 15:57
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Патрульна поліція України via Facebook

Патрульная полиция заинтриговала своих подписчиков газетой с марихуаной. Что она имела в виду, до сих пор не ясно.

Пресс-служба полиции опубликовала в Facebook фотографию вещества на газете, напоминающего марихуану, но почему-то забыла подписать фото.

Пользователи соцсети очень заинтересовались его судьбой. 

Некоторые предположили, что полиция начала торговать наркотиками.

Фото: скриншот из Facebook

Другие отметили, что на фотографии некачественный продукт.

Фото: скриншот из Facebook

Были и те, кто раскритиковал полицию за то, что они хвалятся поимкой наркомана с пятью граммами марихуаны, но крупных наркодиллеров не ловят.

Фото: скриншот из Facebook
Фото: скриншот из Facebook

Вспомнили и ИО министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях.

Фото: скриншот из Facebook
Фото: скриншот из Facebook
Фото: скриншот из Facebook
Фото: скриншот из Facebook
Фото: скриншот из Facebook

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