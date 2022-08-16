«На таких патриотах держится город». В Херсоне супруги перевели на нужды ВСУ «пенсию» от оккупантов

16 августа, 19:07
Хороший способ потратить средства (Фото:Roman Synkevych/Unsplash)

Хороший способ потратить средства (Фото:Roman Synkevych/Unsplash)

Во временно оккупированном Херсоне муж и жена получили «пенсию» в рублях от оккупантов, обменяли их на гривны и всю сумму отправили на нужды ВСУ. Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Эта пара живет непосредственно в Херсоне. Некоторое время назад почтальон принес им пенсии от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли. Принесли на двоих за два месяца — 40000 рублей (почти 24 тысячи гривен)», — пишет чиновник.

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Несмотря на то, что город оккупирован, паре удалось поменять рубли на гривны. Куда их потратить, они сразу знали.

«Знаете, благодаря таким людям Херсон и является городом-героем. На таких патриотах держится Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!» — заключает Соболевский.

Напомним, что восьмилетний Юрий Напора из Львова собрал более 70 тысяч гривен на нужды ВСУ, выступая вместе с отцом в разных городах области.

Также школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет.

Недавно десятилетняя Дарья Безуглая из Одесщины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала его и передала 10 400 гривен на помощь ВСУ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Патриотизм

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